Росія продовжує поширювати фейки щодо України та Олімпіади-2026

Кремль продовжує дезінформаційну кампанію з дискредитації України на тлі зимових Олімпійських ігор-2026, фіксується активне поширення фейків.
Головні тези:
- Кремль продовжує дезінформаційну кампанію щодо українських спортсменів та влади на тлі підготовки до Олімпіади-2026.
- Російські ресурси активно поширюють фейкові матеріали, включаючи підробні відеосюжети та фальшиві обкладинки журналів.
Росія запустила брудну інфокампанію проти України у зв’язку з Олімпіадою-2026
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зокрема, російські ресурси поширюють підробний відеосюжет інформагентства Reuters, в якому стверджується, нібито українська влада прагне розправитися з членами Міжнародного олімпійського комітету через дискваліфікацію Гераскевича, і з цією метою оприлюднила їхні особисті дані.
Зазначається, що подібні твердження не мають нічого спільного з реальністю. Створення фейкових сюжетів відомих світових медіа є типовим прийомом ru-пропаганди. Оригінальний матеріал Reuters був перемонтований із додаванням вигаданих деталей.
Як зауважили в Центрі, це частина системної дезінформаційної кампанії, активізованої з початку Зимових Олімпійських ігор 2026 року, мета якої — дискредитація України та українських спортсменів.
