Росія продовжує поширювати фейки щодо України та Олімпіади-2026

Кремль продовжує дезінформаційну кампанію з дискредитації України на тлі зимових Олімпійських ігор-2026, фіксується активне поширення фейків.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Росіяни продовжують дезінформаційну кампанію з дискредитації України на тлі зимових Олімпійських ігор-2026. Фіксується активне поширення фейків щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Зокрема, російські ресурси поширюють підробний відеосюжет інформагентства Reuters, в якому стверджується, нібито українська влада прагне розправитися з членами Міжнародного олімпійського комітету через дискваліфікацію Гераскевича, і з цією метою оприлюднила їхні особисті дані.

Зазначається, що подібні твердження не мають нічого спільного з реальністю. Створення фейкових сюжетів відомих світових медіа є типовим прийомом ru-пропаганди. Оригінальний матеріал Reuters був перемонтований із додаванням вигаданих деталей.

Крім того, російські ресурси поширюють чергову фейкову обкладинку сатиричного французького журналу Charlie Hebdo, який начебто зобразив українських спортсменів на Олімпіаді нацистами. Насправді на офіційних ресурсах видання такої обкладинки не існує.

Як зауважили в Центрі, це частина системної дезінформаційної кампанії, активізованої з початку Зимових Олімпійських ігор 2026 року, мета якої — дискредитація України та українських спортсменів.