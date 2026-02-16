Росія продовжує поширювати фейки щодо України та Олімпіади-2026
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія продовжує поширювати фейки щодо України та Олімпіади-2026

Центр протидії дезінформації
Олімпіада-2026

Кремль продовжує дезінформаційну кампанію з дискредитації України на тлі зимових Олімпійських ігор-2026, фіксується активне поширення фейків.

Головні тези:

  • Кремль продовжує дезінформаційну кампанію щодо українських спортсменів та влади на тлі підготовки до Олімпіади-2026.
  • Російські ресурси активно поширюють фейкові матеріали, включаючи підробні відеосюжети та фальшиві обкладинки журналів.

Росія запустила брудну інфокампанію проти України у зв’язку з Олімпіадою-2026

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Росіяни продовжують дезінформаційну кампанію з дискредитації України на тлі зимових Олімпійських ігор-2026. Фіксується активне поширення фейків щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Зокрема, російські ресурси поширюють підробний відеосюжет інформагентства Reuters, в якому стверджується, нібито українська влада прагне розправитися з членами Міжнародного олімпійського комітету через дискваліфікацію Гераскевича, і з цією метою оприлюднила їхні особисті дані.

Зазначається, що подібні твердження не мають нічого спільного з реальністю. Створення фейкових сюжетів відомих світових медіа є типовим прийомом ru-пропаганди. Оригінальний матеріал Reuters був перемонтований із додаванням вигаданих деталей.

Крім того, російські ресурси поширюють чергову фейкову обкладинку сатиричного французького журналу Charlie Hebdo, який начебто зобразив українських спортсменів на Олімпіаді нацистами. Насправді на офіційних ресурсах видання такої обкладинки не існує.

Як зауважили в Центрі, це частина системної дезінформаційної кампанії, активізованої з початку Зимових Олімпійських ігор 2026 року, мета якої — дискредитація України та українських спортсменів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський спростував російські фейки щодо оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія поширює ШІ-фейки щодо Купʼянська — навіщо це потрібно окупантам
Центр протидії дезінформації
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ спростували фейки РФ щодо захоплення Костянтинівки та Родинського
Костянтинівка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?