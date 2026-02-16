Россия продолжает распространять фейки насчет Украины и Олимпиады-2026

Кремль продолжает дезинформационную кампанию по дискредитации Украины на фоне зимних Олимпийских игр-2026, фиксируется активное распространение фейков.
Главные тезисы
- Российский Кремль продолжает дезинформационную кампанию по дискредитации Украины и украинских спортсменов на фоне подготовки к Олимпиаде-2026.
- Активное распространение фейков через российские ресурсы, включая поддельные видеосюжеты и фальшивые обложки журналов, усугубляет сложившуюся ситуацию.
- Создание фейковых сюжетов на базе оригинального материала от мировых медиа характерно для российской пропаганды.
Россия запустила грязную инфокампанию против Украины в связи с Олимпиадой-2026
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В частности, российские ресурсы распространяют поддельный видеосюжет информагентства Reuters, в котором утверждается, что якобы украинские власти стремятся расправиться с членами Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации Гераскевича, и с этой целью обнародовали их личные данные.
Отмечается, что подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Создание фейковых сюжетов известных мировых медиа является типичным приемом ru-пропаганды. Оригинальный материал Reuters был перемонтирован с добавлением придуманных деталей.
Как отметили в Центре, это часть системной дезинформационной кампании, активизированной с начала Зимних Олимпийских игр 2026 года, цель которой — дискредитация Украины и украинских спортсменов.
