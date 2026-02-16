Россия продолжает распространять фейки насчет Украины и Олимпиады-2026

Кремль продолжает дезинформационную кампанию по дискредитации Украины на фоне зимних Олимпийских игр-2026, фиксируется активное распространение фейков.

Россия запустила грязную инфокампанию против Украины в связи с Олимпиадой-2026

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Россияне продолжают дезинформационную кампанию по дискредитации Украины на фоне зимних Олимпийских игр-2026. Фиксируется активное распространение фейков по отношению к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Поделиться

В частности, российские ресурсы распространяют поддельный видеосюжет информагентства Reuters, в котором утверждается, что якобы украинские власти стремятся расправиться с членами Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации Гераскевича, и с этой целью обнародовали их личные данные.

Отмечается, что подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Создание фейковых сюжетов известных мировых медиа является типичным приемом ru-пропаганды. Оригинальный материал Reuters был перемонтирован с добавлением придуманных деталей.

Кроме того, российские ресурсы распространяют очередную фейковую обложку сатирического французского журнала Charlie Hebdo, который вроде бы изобразил украинских спортсменов на Олимпиаде нацистами. На самом деле, на официальных ресурсах издания такой обложки не существует. Поделиться

Как отметили в Центре, это часть системной дезинформационной кампании, активизированной с начала Зимних Олимпийских игр 2026 года, цель которой — дискредитация Украины и украинских спортсменов.