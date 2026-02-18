"Грязное решение". Зеленский оценил допуск спортсменов из России и Беларуси на Паралимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Международного параолимпийского комитета (МПК) разрешить спортсменам из России и Беларуси соревноваться на Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, назвал его «грязным».

Зеленский подверг критике допуск российских и белорусских спортсменов к Параолимпиаде

Об этом говорится в отрывке разговора Президента с британским журналистом Пирсом Морганом, обнародованном в соцсети Х.

Я не хочу сказать, что это вопрос денег, потому что я этого не знаю. Но это, безусловно, грязное решение, недостойное и неевропейское. И я считаю, что это ужасное решение, безусловно, и несправедливое решение. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что подразумевает Европу с точки зрения ценностей.

Он признал, что не знал о решении МПК в отношении российских и белорусских спортсменов и заверил, что Украина на него отреагирует. Поделиться

Украинский лидер сравнил подход России к Олимпийским играм с началом российской оккупации украинских территорий.

Это как русский образ жизни: как они начали эту агрессию ползучую оккупацию. Немного Крыма. Никто не ответил? Никто не дал отпор? Хорошо — Донбасс. Никто не ответил? Никто не вводит санкции? Хорошо — полномасштабное вторжение. Шаг за шагом — русский образ жизни. То же с Олимпийскими играми.

Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что шестерым российским и четырем белорусским спортсменам будет позволено соревноваться на Паралимпийских играх-2026 в Милане-Кортине под национальными флагами.