"Грязное решение". Зеленский оценил допуск спортсменов из России и Беларуси на Паралимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Международного параолимпийского комитета (МПК) разрешить спортсменам из России и Беларуси соревноваться на Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, назвал его «грязным».
Главные тезисы
- Владимир Зеленский назвал допуск российских и белорусских спортсменов на Паралимпиаду “грязным” и несправедливым.
- Украинский президент сравнил это решение с российской агрессией на территории Украины.
Зеленский подверг критике допуск российских и белорусских спортсменов к Параолимпиаде
Об этом говорится в отрывке разговора Президента с британским журналистом Пирсом Морганом, обнародованном в соцсети Х.
Зеленский отметил, что подразумевает Европу с точки зрения ценностей.
Украинский лидер сравнил подход России к Олимпийским играм с началом российской оккупации украинских территорий.
Это как русский образ жизни: как они начали эту агрессию ползучую оккупацию. Немного Крыма. Никто не ответил? Никто не дал отпор? Хорошо — Донбасс. Никто не ответил? Никто не вводит санкции? Хорошо — полномасштабное вторжение. Шаг за шагом — русский образ жизни. То же с Олимпийскими играми.
'Dirty... awful... unjust.'— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) February 18, 2026
Piers Morgan breaks the news to President Zelensky that athletes will be allowed to compete under the Russian flag at the Winter Paralympics.
Full interview coming very soon.@piersmorgan | @ZelenskyyUa pic.twitter.com/osrGBRJttJ
Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что шестерым российским и четырем белорусским спортсменам будет позволено соревноваться на Паралимпийских играх-2026 в Милане-Кортине под национальными флагами.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-