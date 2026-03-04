11 стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр ради Украины
Категория
Спорт
Дата публикации

11 стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр ради Украины

МИД Украины
Все большее количество стран осуждают решения МОК
Читати українською

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание мира на то, что уже 11 стран и Евросоюз объявили о намерении бойкотировать открытие Паралимпийских игр, которые вскоре стартуют в Италии. Эти жесткие решения были приняты на фоне допуска россиян и белорусов к соревнованиям с их флагами и гимнами. Таким образом, союзники решили поддержать Украину и осудить политику Международного паралимпийского комитета.

Главные тезисы

  • Сибига назвал решение МОК "позорным шагом".
  • Он также поблагодарил всех союзников, вставших на защиту Украины в этой ситуации.

Все большее количество стран осуждают решения МОК

3 марта бойкот официально объявила Германия — на это решение сразу отреагировал шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

Я благодарен Немецкому паралимпийскому комитету за его четкое, ценностное решение не участвовать в Параде Наций на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Кроме того, дипломат выразил благодарность государственному министру спорта и волонтерства Германии Кристиане Шендерляйн, которая фактически и была инициатором этого решения.

Сибига обратил внимание на то, что Германия демонстрирует принципиальное лидерство на европейской арене, в том числе и спортивной.

Как отметил министр, достоинство не может быть предметом переговоров.

Жаль, что МПК решил превратить то, что должно быть церемонией содействия миру, в шоу военной пропаганды для Москвы и Минска. Бойкот — это естественная реакция на такой позорный шаг, — подытожил Андрей Сибига.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС объявит бойкот во время открытия Паралимпийских игр
ЕС запланировал новый бойкот
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина бойкотирует церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр
Украина требует от МПК справедливого решения
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026
Нидерланды снова защищают интересы Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?