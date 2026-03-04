11 стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр ради Украины

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание мира на то, что уже 11 стран и Евросоюз объявили о намерении бойкотировать открытие Паралимпийских игр, которые вскоре стартуют в Италии. Эти жесткие решения были приняты на фоне допуска россиян и белорусов к соревнованиям с их флагами и гимнами. Таким образом, союзники решили поддержать Украину и осудить политику Международного паралимпийского комитета.
Главные тезисы
- Сибига назвал решение МОК "позорным шагом".
- Он также поблагодарил всех союзников, вставших на защиту Украины в этой ситуации.
Все большее количество стран осуждают решения МОК
3 марта бойкот официально объявила Германия — на это решение сразу отреагировал шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.
Кроме того, дипломат выразил благодарность государственному министру спорта и волонтерства Германии Кристиане Шендерляйн, которая фактически и была инициатором этого решения.
Сибига обратил внимание на то, что Германия демонстрирует принципиальное лидерство на европейской арене, в том числе и спортивной.
Как отметил министр, достоинство не может быть предметом переговоров.
