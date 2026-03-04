11 країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпійських ігор заради України
Категорія
Спорт
Дата публікації

11 країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпійських ігор заради України

МЗС України
Дедалі більше країн засуджують рішення МОК

Міністерство закордонних справ України звертає увагу світу на те, що вже 11 країн та Євросоюз оголосили про намір бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор, що незабаром стартують у Італії. Ці жорсткі рішення були ухвалені на тлі допуску росіян і білорусів до змагань з їхніми прапорами та гімнами. Таким чином союзники вирішили підтримати Україну та засудити політику Міжнародного паралімпійського комітету.

Головні тези:

  • Сибіга назвав рішення МОК “ганебним кроком”.
  • Він також подякував усім союзникам, які стали на захист України у цій ситуації.

3 березня бойкот офіційно оголосила Німеччина — на це рішення одразу відреагував шеф української дипломатії Андрій Сибіга.

Я вдячний Німецькому паралімпійського комітету за його чітке, ціннісне рішення не брати участі в Параді Націй на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Окрім того, дипломат висловив вдячність державній міністерці спорту та волонтерства Німеччини Крістіані Шендерляйн, яка фактично й була ініціаторкою цього рішення.

Сибіга звернув увагу на те, що Німеччина демонструє принципове лідерство на європейській арені, зокрема й спортивній.

Як зазначив міністр, гідність не може бути предметом переговорів.

Шкода, що МПК вирішила перетворити те, що мало бути церемонією сприяння миру, на шоу воєнної пропаганди для Москви та Мінська. Бойкот — це природна реакція на такий ганебний крок, — підсумував Андрій Сибіга.

