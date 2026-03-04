11 країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпійських ігор заради України

Міністерство закордонних справ України звертає увагу світу на те, що вже 11 країн та Євросоюз оголосили про намір бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор, що незабаром стартують у Італії. Ці жорсткі рішення були ухвалені на тлі допуску росіян і білорусів до змагань з їхніми прапорами та гімнами. Таким чином союзники вирішили підтримати Україну та засудити політику Міжнародного паралімпійського комітету.