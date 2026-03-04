11 країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпійських ігор заради України

Міністерство закордонних справ України звертає увагу світу на те, що вже 11 країн та Євросоюз оголосили про намір бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор, що незабаром стартують у Італії. Ці жорсткі рішення були ухвалені на тлі допуску росіян і білорусів до змагань з їхніми прапорами та гімнами. Таким чином союзники вирішили підтримати Україну та засудити політику Міжнародного паралімпійського комітету.
Головні тези:
- Сибіга назвав рішення МОК “ганебним кроком”.
- Він також подякував усім союзникам, які стали на захист України у цій ситуації.
Дедалі більше країн засуджують рішення МОК
3 березня бойкот офіційно оголосила Німеччина — на це рішення одразу відреагував шеф української дипломатії Андрій Сибіга.
Окрім того, дипломат висловив вдячність державній міністерці спорту та волонтерства Німеччини Крістіані Шендерляйн, яка фактично й була ініціаторкою цього рішення.
Сибіга звернув увагу на те, що Німеччина демонструє принципове лідерство на європейській арені, зокрема й спортивній.
Як зазначив міністр, гідність не може бути предметом переговорів.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-