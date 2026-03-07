У Харкові повідомляють про 11 загиблих внаслідок удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові повідомляють про 11 загиблих внаслідок удару РФ

Ігор Терехов
Ситуація в Харкові - кількість загиблих продовжує зростати

Станом на 14:30 7 березня кількість загиблих унаслідок удару російської балістики по багатоповерхівці в Харкові зросла до одинадцяти.

Головні тези:

  • Наразі відомо про щонайменше 15 потерпілих.
  • Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Ситуація в Харкові — кількість загиблих продовжує зростати

Останні подробиці озвучив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, близько 12:19 було знайдено восьме тіло загиблої людини під завалами будинку.

О 13:41 міський голова підтвердив, що з-під завалів дістали тіло девʼятого загиблого.

Близько 14:00 було виявлено десятого загиблого, а трохи пізніше — одинадцятого.

Під час нічної атаки на місто, у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею, та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею. Близьким та рідним усіх загиблих цієї ночі — глибокі співчуття.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Міський голова також додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають. Відомо про щонайменше 15 потерпілих.

Згідно з останніми даними, серед 8 загиблих — 2 дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

Як зазначив Олег Синєгубов, загалом під завалами могли перебувати 14 людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підрозділи ГУР та СОУ відбили наступ армії РФ на Запоріжжя — відео
ГУР
ГУП
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Харків забрала життя уже 8 людей
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атака Росії на Харків 7 березня - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарила ATACMS та SCALP по російським військам у районі ДАП — відео
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?