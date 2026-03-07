У Харкові повідомляють про 11 загиблих внаслідок удару РФ

Станом на 14:30 7 березня кількість загиблих унаслідок удару російської балістики по багатоповерхівці в Харкові зросла до одинадцяти.
Головні тези:
- Наразі відомо про щонайменше 15 потерпілих.
- Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.
Ситуація в Харкові — кількість загиблих продовжує зростати
Останні подробиці озвучив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, близько 12:19 було знайдено восьме тіло загиблої людини під завалами будинку.
О 13:41 міський голова підтвердив, що з-під завалів дістали тіло девʼятого загиблого.
Близько 14:00 було виявлено десятого загиблого, а трохи пізніше — одинадцятого.
Міський голова також додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають. Відомо про щонайменше 15 потерпілих.
Згідно з останніми даними, серед 8 загиблих — 2 дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.
Як зазначив Олег Синєгубов, загалом під завалами могли перебувати 14 людей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-