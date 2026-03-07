У Харкові повідомляють про 11 загиблих внаслідок удару РФ

Станом на 14:30 7 березня кількість загиблих унаслідок удару російської балістики по багатоповерхівці в Харкові зросла до одинадцяти.

Ситуація в Харкові — кількість загиблих продовжує зростати

Останні подробиці озвучив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, близько 12:19 було знайдено восьме тіло загиблої людини під завалами будинку.

О 13:41 міський голова підтвердив, що з-під завалів дістали тіло девʼятого загиблого.

Близько 14:00 було виявлено десятого загиблого, а трохи пізніше — одинадцятого.

Під час нічної атаки на місто, у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею, та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею. Близьким та рідним усіх загиблих цієї ночі — глибокі співчуття. Ігор Терехов Мер Харкова

Міський голова також додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають. Відомо про щонайменше 15 потерпілих.

Згідно з останніми даними, серед 8 загиблих — 2 дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

Як зазначив Олег Синєгубов, загалом під завалами могли перебувати 14 людей.