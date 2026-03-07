В Харькове сообщают об 11 погибших в результате удара РФ

По состоянию на 14:30 7 марта количество погибших в результате удара российской баллистики по многоэтажке в Харькове выросло до одиннадцати.

Ситуация в Харькове — количество погибших продолжает расти

Последние подробности озвучил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, около 12:19 было обнаружено восьмое тело погибшего человека под завалами дома.

В 13:41 мэр подтвердил, что из-под завалов достали тело девятого погибшего.

Около 14:00 был обнаружен десятый погибший, а чуть позже — одиннадцатый.

Во время ночной атаки на город, в своем доме погибла учительница начальных классов шестого лицея и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея. Близким и родным всех погибших этой ночью — глубокие соболезнования. Игорь Терехов Мэр Харькова

Мэр также добавил, что поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому продолжаются. Известно о по меньшей мере 15 пострадавших.

Согласно последним данным, среди 8 погибших — 2 детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Как отметил Олег Синегубов, всего под завалами могли находиться 14 человек.