В Харькове сообщают об 11 погибших в результате удара РФ

По состоянию на 14:30 7 марта количество погибших в результате удара российской баллистики по многоэтажке в Харькове выросло до одиннадцати.
Главные тезисы
- Пока известно о по меньшей мере 15 пострадавших.
- Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.
Ситуация в Харькове — количество погибших продолжает расти
Последние подробности озвучил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, около 12:19 было обнаружено восьмое тело погибшего человека под завалами дома.
В 13:41 мэр подтвердил, что из-под завалов достали тело девятого погибшего.
Около 14:00 был обнаружен десятый погибший, а чуть позже — одиннадцатый.
Мэр также добавил, что поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому продолжаются. Известно о по меньшей мере 15 пострадавших.
Согласно последним данным, среди 8 погибших — 2 детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Как отметил Олег Синегубов, всего под завалами могли находиться 14 человек.
