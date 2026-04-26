Санду объявила о вступлении Молдовы в "Коалицию решительных"

Молдова готова приобщиться к усилиям в рамках "Коалиции решительных". Об этом решении публично сообщила лидер страны Майя Санду на фоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Молдова присоединяется к "Коалиции решительных"

По словам Майяи Санду, ее администрация уже провела переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского по этому поводу.

Президент Молдовы обратила внимание на то, что ее страна является нейтральной, однако все же решилась помочь Украине в рамках "Коалиции решительных".

Мы обсуждали с украинской командой, как это может происходить, учитывая нашу нейтральность. Тем не менее, мы уже помогали, в том числе по разминированию. Майя Санда Президент Молдовы

На этом фоне лидер Молдовы обратила внимание на то, что Кишинев настроен работать над конкретными усилиями, которые есть возможность предоставить в рамках решительных коалиции.

Как уже упоминалось ранее, более 30 стран-участников "Коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.