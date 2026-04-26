Санду объявила о вступлении Молдовы в "Коалицию решительных"

Молдова готова приобщиться к усилиям в рамках "Коалиции решительных". Об этом решении публично сообщила лидер страны Майя Санду на фоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Молдова решилась на этот шаг, несмотря на свой нейтральный статус.
- Санду пока не раскрыла, какие задачи будет выполнять ее страна в рамках коалиции.
Молдова присоединяется к "Коалиции решительных"
По словам Майяи Санду, ее администрация уже провела переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского по этому поводу.
Президент Молдовы обратила внимание на то, что ее страна является нейтральной, однако все же решилась помочь Украине в рамках "Коалиции решительных".
На этом фоне лидер Молдовы обратила внимание на то, что Кишинев настроен работать над конкретными усилиями, которые есть возможность предоставить в рамках решительных коалиции.
Как уже упоминалось ранее, более 30 стран-участников "Коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-