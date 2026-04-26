Санду оголосила про вступ Молдови в "Коаліцію рішучих"

Молдова готова долучитися до зусиль в межах "Коаліції рішучих". Про це рішення публічно повідомила лідерка країни Мая Санду на тлі зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Молдова наважилася на цей крок, попри свій нейтральний статус.
- Санду поки не розкрила, які завдання буде виконувати її країна у межах коаліції.
Молдова доєднується до "Коаліції рішучих"
За словами Маї Санду, її адміністрація уже провела переговори з командою українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу.
Президентка Молдови звернула увагу на те, що її країна є нейтральною, однак все-таки наважилася допомогти Україні у межах “Коаліції рішучих”.
На цьому тлі лідерка Молдови звернула увагу на те, що Кишинів налаштований працювати над конкретними зусиллями, що є можливість надати в межах "коаліції рішучих".
Як уже згадувалося раніше, понад 30 країн-учасників "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.
