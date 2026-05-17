Санду пояснила рішення Путіна щодо громадянства РФ для мешканців Придністров'я

Президентка Молдови Мая Санду переконана, що указ глави Кремля Володимира Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я був ухвалений, щоб мобілізувати мешканців молдовського регіону на війну проти України.
Головні тези:
- За останні 4 роки більшість жителів “ПМР” прийняли молдавське громадянство.
- Санду вважає, що РФ не зможе перешкодити євроінтеграції Молдови.
Путін хоче втягнути мешканців Придністров'я у війну проти України
16 травня офіційно стало відомо, що російський диктатор затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я.
Одразу після ухвалення цього рішення український лідер Володимир Зеленський дав доручення сконтактувати з Молдовою.
З публічною заявою з цього приводу уже виступила президентка країни Мая Санду:
На її переконання, йдеться про одну з тактик Росії, яка націлена на те, щоб погрожувати Молдові у зв'язку з її зусиллями щодо реінтеграції Придністров'я.
За її словами, якби Путіну не хотілося, він не зможе заблокувати вступ Молдови до ЄС.
