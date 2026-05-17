Санду пояснила рішення Путіна щодо громадянства РФ для мешканців Придністров'я

Президентка Молдови Мая Санду переконана, що указ глави Кремля Володимира Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я був ухвалений, щоб мобілізувати мешканців молдовського регіону на війну проти України.

16 травня офіційно стало відомо, що російський диктатор затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я.

Одразу після ухвалення цього рішення український лідер Володимир Зеленський дав доручення сконтактувати з Молдовою.

З публічною заявою з цього приводу уже виступила президентка країни Мая Санду:

Імовірно, їм (РФ. — Ред.) потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну.

На її переконання, йдеться про одну з тактик Росії, яка націлена на те, щоб погрожувати Молдові у зв'язку з її зусиллями щодо реінтеграції Придністров'я.

З початку війни в Україні більшість жителів цього регіону прийняли молдавське громадянство, оскільки вважали, що з громадянством Республіки Молдова вони будуть у більшій безпеці, ніж з громадянством Росії. Мая Санду Президента Молдови

За її словами, якби Путіну не хотілося, він не зможе заблокувати вступ Молдови до ЄС.