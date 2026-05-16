"Пручається з останніх сил". Лукашенко не дає Путіну відкрити другий фронт проти України

Просто зараз глава Кремля Володимир Путін робить все можливе, щоб відкрити “другий фронт” проти України та втягнути Білорусь у російську війну. Однак головною перешкодою для нього залишається саме нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко. Про це розповів ексглава МЗС України Дмитро Кулеба.

Лукашенко поки тримається, однак це не буде тривати вічно

Білоруський диктатор не надто переймається долею України, а просто знає, що його армія не рівня Силам оборони.

Лукашенко уже багато разів публічно попереджав, що готує свою країну до війни — Кулеба вважає, що це не пусті слова.

Попри це, нелегітимний президент РБ все ще робить все можливе, щоб уникнути прямого зіткнення із ЗСУ.

Якщо це все-таки станеться, то режим Лукашенка почне швидко руйнуватися.

Лукашенко в лещатах російської агентури, він обкладений ФСБ, його Міністерством оборони керує Міністерство оборони РФ. Там імітація суверенітету. Він просто пручається з останніх сил і, думаю, Путіну прямо говорить: "Ти ж не хочеш, щоб я посипався", — пояснює Дмитро Кулеба.

Головна проблема полягає в тому, що ймовірність вступу Білорусі у війну наразі дійсно висока.