"Пручається з останніх сил". Лукашенко не дає Путіну відкрити другий фронт проти України

Просто зараз глава Кремля Володимир Путін робить все можливе, щоб відкрити “другий фронт” проти України та втягнути Білорусь у російську війну. Однак головною перешкодою для нього залишається саме нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко. Про це розповів ексглава МЗС України Дмитро Кулеба.
Головні тези:
- Путін посилює тиск на Лукашенка, тому ризик війни з Білоруссю зростає.
- Кулеба вважає, що існує принаймні один спосіб унеможливити подібний розвиток подій.
Лукашенко поки тримається, однак це не буде тривати вічно
Білоруський диктатор не надто переймається долею України, а просто знає, що його армія не рівня Силам оборони.
Лукашенко уже багато разів публічно попереджав, що готує свою країну до війни — Кулеба вважає, що це не пусті слова.
Попри це, нелегітимний президент РБ все ще робить все можливе, щоб уникнути прямого зіткнення із ЗСУ.
Якщо це все-таки станеться, то режим Лукашенка почне швидко руйнуватися.
Головна проблема полягає в тому, що ймовірність вступу Білорусі у війну наразі дійсно висока.
На переконання дипломата, лише страх Лукашенка перед фатальними наслідками для нього самого може змусити його “петляти” та дурити Путіна ще майстерніше.
