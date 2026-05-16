"Сопротивляется из последних сил". Лукашенко не дает Путину открыть второй фронт против Украины
Источник:  online.ua

Просто сейчас глава Кремля Владимир Путин делает все возможное, чтобы открыть второй фронт против Украины и втянуть Беларусь в российскую войну. Однако главным препятствием для него остается нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Главные тезисы

  • Путин усиливает давление на Лукашенко, потому риск войны с Беларусью растет.
  • Кулеба считает, что существует по крайней мере один способ сделать невозможным подобное развитие событий.

Лукашенко пока держится, однако это не будет длится вечно

Беларуский диктатор не слишком беспокоится о судьбе Украины, а просто знает, что его армия не ровня Силам обороны.

Лукашенко уже много раз публично предупреждал, что готовит свою страну к войне — Кулеба считает, что это не пустые слова.

Несмотря на это, нелегитимный президент РБ все еще делает все возможное во избежание прямого столкновения с ВСУ.

Если это произойдет, то режим Лукашенко начнет быстро разрушаться.

Лукашенко в тисках российской агентуры, он обложен ФСБ, его Министерством обороны руководит Министерство обороны РФ. Там имитация суверенитета. Он просто сопротивляется из последних сил и, думаю, Путину прямо говорит: "Ты же не хочешь, чтобы я посыпался", — объясняет Дмитрий Кулеба.

Главная проблема заключается в том, что вероятность вступления Беларуси в войну действительно высокая.

По убеждению дипломата, только страх Лукашенко перед роковыми последствиями для него самого может заставить его "петлять" и обманывать Путина еще более мастерски.

