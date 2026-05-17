В Чехии назвали "легкую цель" для Путина среди стран НАТО

Российский диктатор Владимир Путин действительно может решиться на вторжение в одну из стран НАТО. По всей вероятности, в зоне риска находится именно Болгария, которую Кремль может считать "легкой целью" для РФ. Такое предположение озвучил экс-советник правительства Чехии по нацбезопасности Томаш Пояр.

По словам Пояра, ни для кого не секрет, что российский диктатор может нацелиться именно на страны Балтии.

Дело в том, что они обладают определенной географической уязвимостью и являются относительно небольшими государствами. Несмотря на это, они уже хорошо подготовились даже к самым худшим сценариям.

Возможно, стоит задуматься, не состоится ли такой тест совсем в другом месте. Например, регион Черного моря с этой точки зрения может быть даже более интересным, — озвучил свое мнение политик.

По его убеждению, другие страны могут восприниматься Путиным как легкая цель, например, Болгария.

Что важно понимать, эта страна, несмотря на то, что является членом НАТО, не тратит на оборону столько денег, сколько тратят страны Балтии.