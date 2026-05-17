В Чехии назвали "легкую цель" для Путина среди стран НАТО
Источник:  Укринформ

Российский диктатор Владимир Путин действительно может решиться на вторжение в одну из стран НАТО. По всей вероятности, в зоне риска находится именно Болгария, которую Кремль может считать "легкой целью" для РФ. Такое предположение озвучил экс-советник правительства Чехии по нацбезопасности Томаш Пояр.

  • Сейчас именно Болгария является одной из самых слабых стран НАТО.
  • Путин это отлично знает и может этим воспользоваться.

Болгария может стать следующей жертвой Путина

По словам Пояра, ни для кого не секрет, что российский диктатор может нацелиться именно на страны Балтии.

Дело в том, что они обладают определенной географической уязвимостью и являются относительно небольшими государствами. Несмотря на это, они уже хорошо подготовились даже к самым худшим сценариям.

Возможно, стоит задуматься, не состоится ли такой тест совсем в другом месте. Например, регион Черного моря с этой точки зрения может быть даже более интересным, — озвучил свое мнение политик.

По его убеждению, другие страны могут восприниматься Путиным как легкая цель, например, Болгария.

Что важно понимать, эта страна, несмотря на то, что является членом НАТО, не тратит на оборону столько денег, сколько тратят страны Балтии.

Кроме того, союзники не уделяют ее такого внимания, как Балтии. К тому же там уже длительное время наблюдается заметная политическая нестабильность. Кажется, за последние годы в Болгарии было едва ли не восемь выборов. Также экономически это одна из самых бедных стран Европейского Союза. Поэтому с точки зрения Москвы Болгария может выглядеть местом, где что-либо "протестовать" было бы проще, чем в Балтии, — предупредил Пояр.

