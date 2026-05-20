"Наслідки будуть руйнівними". Генсек НАТО заступився за Україну і пригрозив Путіну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно попередив російського диктатора Володимира Путіна, що РФ зіштовхнеться із жахливими наслідками, якщо наважиться застосувати проти України ядерну зброю.

НАТО не пробачить РФ ядерний удар по Україні

З таким публічним попередження Марк Рютте виступив під час пресконференції в Брюсселі.

Жорстка заява генсека Альянсу пролунала на тлі спільних ядерних навчань Росії та Білорусь.

Журналісти попросили Рютте прокоментувати дії Москви та Мінська та можливу реакцію на них.

Вони знають, що якщо це трапиться (використання ядерного потенціалу проти України, — Ред.) — наслідки будуть руйнівними. Марк Рютте Генсек НАТО

Як уже згадувалося раніше, ядерні навчання Росії та Білорусі стартували 19 травня та триватимуть до 21 травня.

Що важливо розуміти, до них залучені понад 64 тисяч військових та приблизно 7,8 тисячі одиниць техніки — принаймні так стверджує Міноборони РФ.

Нещодавно глава Офісу президента України Кирило Буданова заявив, що Росія має можливості здійснити ядерний удар по Україні у будь-який момент.

Попри це, він запевнив, що поки Путін не планує цього робити.