"Последствия будут разрушительными". Генсек НАТО вступился за Украину и пригрозил Путину
НАТО не простит РФ ядерный удар по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично предупредил российского диктатора Владимира Путина, что РФ столкнется с ужасающими последствиями, если решится применить против Украины ядерное оружие.

Главные тезисы

  • НАТО не слишком испугали новые ядерные учения РФ и Беларуси.
  • Буданов заверил, что пока Путин не планирует совершать ядерную атаку на Украину.

С таким публичным предупреждением Марк Рютте выступил на пресс-конференции в Брюсселе.

Жесткое заявление генсека Альянса прозвучало на фоне совместных ядерных учений России и Беларуси.

Журналисты попросили Рютте прокомментировать действия Москвы и Минска и возможную реакцию на них.

Они знают, что если это случится (использование ядерного потенциала против Украины, — Ред.) — последствия будут разрушительными.

Марк Рютте

Генсек НАТО

Как уже упоминалось ранее, ядерные учения России и Беларуси стартовали 19 мая и продлятся до 21 мая.

Что важно понимать, к ним привлечены более 64 тысяч военных и примерно 7,8 тысяч единиц техники — по крайней мере, так утверждает Минобороны РФ.

Недавно глава Офиса президента Украины Кирилл Буданова заявил, что у России есть возможность осуществить ядерный удар по Украине в любой момент.

Несмотря на это, он заверил, что пока Путин не намерен этого делать.

