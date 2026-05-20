"Последствия будут разрушительными". Генсек НАТО вступился за Украину и пригрозил Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично предупредил российского диктатора Владимира Путина, что РФ столкнется с ужасающими последствиями, если решится применить против Украины ядерное оружие.

НАТО не простит РФ ядерный удар по Украине

С таким публичным предупреждением Марк Рютте выступил на пресс-конференции в Брюсселе.

Жесткое заявление генсека Альянса прозвучало на фоне совместных ядерных учений России и Беларуси.

Журналисты попросили Рютте прокомментировать действия Москвы и Минска и возможную реакцию на них.

Они знают, что если это случится (использование ядерного потенциала против Украины, — Ред.) — последствия будут разрушительными. Марк Рютте Генсек НАТО

Как уже упоминалось ранее, ядерные учения России и Беларуси стартовали 19 мая и продлятся до 21 мая.

Что важно понимать, к ним привлечены более 64 тысяч военных и примерно 7,8 тысяч единиц техники — по крайней мере, так утверждает Минобороны РФ.

Недавно глава Офиса президента Украины Кирилл Буданова заявил, что у России есть возможность осуществить ядерный удар по Украине в любой момент.

Несмотря на это, он заверил, что пока Путин не намерен этого делать.