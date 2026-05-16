Генсек НАТО экстренно созывает руководителей оборонных компаний

Согласно данным журналистов, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен призвать европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство. Таким образом, руководство блока рассчитывает усилить военный потенциал континента и успокоить президента США Дональда Трампа.

Что известно о планах генсека НАТО

Как удалось узнать СМИ, Рютте планирует провести встречи в Брюсселе с руководством ведущих европейских оборонных концернов.

Генсек Североатлантического союза намерен призвать их действовать оперативно и подготовить базу для важных объявлений на ежегодном саммите НАТО в Анкаре в июле.

В преддверии встречи компаниям было предложено предоставить информацию об основных инвестициях и их способности увеличить производство, уделив особое внимание таким сферам, как противовоздушная оборона и ракеты большой дальности. Поделиться

Согласно данным журналистов, Марк Рютте довольно часто проводит встречи с руководителями ведущих европейских оборонных компаний.

Несмотря на это, созыв представителей такого большого количества компаний на одной встрече можно считать действительно уникальным событием.

Кроме того, заявление Рютте о том, чего НАТО ожидает от этих групп, также подчеркивает настоятельную необходимость блока засвидетельствовать свой промышленный рост на встрече лидеров в Турции.