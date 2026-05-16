Генсек НАТО экстренно созывает руководителей оборонных компаний

Согласно данным журналистов, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен призвать европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство. Таким образом, руководство блока рассчитывает усилить военный потенциал континента и успокоить президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- В этой встрече примут участие представители Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo.
- Североатлантический союз сконцентрирован на инвестициях в собственную оборону.
Что известно о планах генсека НАТО
Как удалось узнать СМИ, Рютте планирует провести встречи в Брюсселе с руководством ведущих европейских оборонных концернов.
Генсек Североатлантического союза намерен призвать их действовать оперативно и подготовить базу для важных объявлений на ежегодном саммите НАТО в Анкаре в июле.
Согласно данным журналистов, Марк Рютте довольно часто проводит встречи с руководителями ведущих европейских оборонных компаний.
Несмотря на это, созыв представителей такого большого количества компаний на одной встрече можно считать действительно уникальным событием.
Кроме того, заявление Рютте о том, чего НАТО ожидает от этих групп, также подчеркивает настоятельную необходимость блока засвидетельствовать свой промышленный рост на встрече лидеров в Турции.
