Генсек НАТО екстренно скликає очільників оборонних компаній

Згідно з даними журналістів, генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує закликати європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво. Таким чином керівництво блоку розраховує посилити військовий потенціал континенту та заспокоїти президента США Дональда Трампа.

Що відомо про плани генсека НАТО

Як вдалося дізнатися ЗМІ, Рютте планує провести зустрічі в Брюсселі з керівництвом провідних європейських оборонних концернів.

Генсек Альянсу має намір закликати їх діяти оперативно та підготувати базу для важливих оголошень на щорічному саміті НАТО в Анкарі в липні.

Напередодні зустрічі компаніям було запропоновано надати інформацію про основні інвестиції та їхню здатність збільшити виробництво, приділивши особливу увагу таким сферам, як протиповітряна оборона та ракети великої дальності.

Згідно з даними журналістів, Марк Рютте доволі часто проводить зустрічі з очільниками провідних європейських оборонних компаній.

Попри це, скликати представників такої великої кількості компаній на одній зустрічі можна вважати дійсно унікальною подією.

Окрім того, заява Рютте про те, чого НАТО очікує від цих груп, також підкреслює нагальну необхідність для блоку засвідчити своє промислове зростання на зустрічі лідерів у Туреччині.