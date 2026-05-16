Генсек НАТО екстренно скликає очільників оборонних компаній

Згідно з даними журналістів, генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує закликати європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво. Таким чином керівництво блоку розраховує посилити військовий потенціал континенту та заспокоїти президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- До цієї зустрічі долучаться представники Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA та Leonardo.
- Альянс налаштований сконцентруватися на інвестиціях у власну оборону.
Що відомо про плани генсека НАТО
Як вдалося дізнатися ЗМІ, Рютте планує провести зустрічі в Брюсселі з керівництвом провідних європейських оборонних концернів.
Генсек Альянсу має намір закликати їх діяти оперативно та підготувати базу для важливих оголошень на щорічному саміті НАТО в Анкарі в липні.
Згідно з даними журналістів, Марк Рютте доволі часто проводить зустрічі з очільниками провідних європейських оборонних компаній.
Попри це, скликати представників такої великої кількості компаній на одній зустрічі можна вважати дійсно унікальною подією.
Окрім того, заява Рютте про те, чого НАТО очікує від цих груп, також підкреслює нагальну необхідність для блоку засвідчити своє промислове зростання на зустрічі лідерів у Туреччині.
