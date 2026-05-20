Одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN в своей новой статье призвала президента США Дональда Трампа встать на сторону Украины, чтобы наконец завершить захватническую российскую войну.

Все уже поняли, что Путин проиграет, однако не Трамп

Журналисты обращают внимание на недавнее заявление главы Китая Си Цзиньпина, который признал, что российский диктатор может пожалеть о вторжении в Украину.

Как считает редакция CNN, последние события на фронте и за его пределами указывают на то, что лидер КНР действительно прав.

Ни для кого не секрет, что Путин отдал приказ своей армии захватить весь Донбасс за первые месяцы 2026 года, однако этот план также провалился.

Более того, именно Силы обороны Украины, а не российские войска, добились значительных территориальных успехов, а также нанесла врагу анонмальные потери в живой силе и технике.

На этом Киев решил не останавливаться и сейчас делает все возможное, чтобы вернуть войну на территорию РФ — речь идет о ежедневных мощных дипстрайках.

Фактически Украина снова завоевала для себя доминирующую позицию.