Профессор Лукас объяснил резкое изменение риторики Путина касательно Зеленского

Недавно российский диктатор Владимир Путин шокировал не только украинцев, но и россиян, когда неожиданно назвал президента Украины — “господином Зеленским”. Что важно понимать, раньше в адрес украинского лидера со стороны главы Кремля звучали исключительно оскорбления. Профессор американистики Скотт Лукас озвучил свое мнение на этот счет.
Главные тезисы
- Большинство заявлений Путина до сих пор остаются просто пустословием.
- Главная проблема заключается в том, что диктатор все еще хочет захватить всю Украину.
Путин пока не демонстрирует серьезных намерений
Профессор Лукас обратил внимание на то, что за годы войны против Украины российский диктатор говорил много всего, однако большинство его заявлений — просто пыль в глаза.
Поэтому изменение риторики относительно Зеленского может быть просто частью этого спектакля.
Нельзя также игнорировать тот факт, что глава Кремля назвал украинского лидера "господин Зеленский", но не "президент Зеленский".
Это, прежде всего, свидетельствует о том, что пока не собирается признавать его легитимность.
По мнению эксперта, диктатор никогда не признает Зеленского равным, потому что он не признает Украину страной, равной России.
