Профессор Лукас объяснил резкое изменение риторики Путина касательно Зеленского

Недавно российский диктатор Владимир Путин шокировал не только украинцев, но и россиян, когда неожиданно назвал президента Украины — “господином Зеленским”. Что важно понимать, раньше в адрес украинского лидера со стороны главы Кремля звучали исключительно оскорбления. Профессор американистики Скотт Лукас озвучил свое мнение на этот счет.

Путин пока не демонстрирует серьезных намерений

Профессор Лукас обратил внимание на то, что за годы войны против Украины российский диктатор говорил много всего, однако большинство его заявлений — просто пыль в глаза.

Поэтому изменение риторики относительно Зеленского может быть просто частью этого спектакля.

Нельзя также игнорировать тот факт, что глава Кремля назвал украинского лидера "господин Зеленский", но не "президент Зеленский".

Это, прежде всего, свидетельствует о том, что пока не собирается признавать его легитимность.

Если Путин намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом, — объяснил профессор Лукас. Поделиться

По мнению эксперта, диктатор никогда не признает Зеленского равным, потому что он не признает Украину страной, равной России.