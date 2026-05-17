Трамп возобновляет санкции против российской нефти — инсайдеры

Согласно данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп решил больше не продлевать временное ослабление санкций против российской нефти, даже несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

Американские санкции против нефти РФ снова в силе

По словам анонимных источников, команда Дональда Трампа все-таки разрешила закончиться сроку действия исключения из санкций для РФ.

Решение США касательно временной отмены таких ограничений в марте 2026 года напрямую способствовало увеличению продаж российской нефти.

Это дало возможность режиму диктатора Владимира Путина заработать дополнительные миллиарды долларов на войну с Украиной.

Завершение действия этого исключения прекращает краткий период смягчения санкций против части российской нефти. Администрация Трампа впервые выдала разрешение в марте, а затем продлила его в апреле. Оба разрешения касались только той российской нефти, которая уже была загружена на танкеры.

Что важно понимать, решение не продлевать исключение может ударить по странам, активно покупавшим российскую нефть, прежде всего по Индии.

Не так давно официальный Нью-Дели призвал Штаты продлить действие разрешения из-за проблем с глобальной поставкой энергоносителей.

Многие американские чиновники критиковали исключение для РФ, отмечая, что оно дает возможность России получать дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.