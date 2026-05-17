Трамп возобновляет санкции против российской нефти — инсайдеры

Согласно данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп решил больше не продлевать временное ослабление санкций против российской нефти, даже несмотря на кризис на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- В течение двух месяцев смягчения санкций режим Путина успел заработать миллиарды долларов.
- Именно их он тратит на войну против Украины.
Американские санкции против нефти РФ снова в силе
По словам анонимных источников, команда Дональда Трампа все-таки разрешила закончиться сроку действия исключения из санкций для РФ.
Решение США касательно временной отмены таких ограничений в марте 2026 года напрямую способствовало увеличению продаж российской нефти.
Это дало возможность режиму диктатора Владимира Путина заработать дополнительные миллиарды долларов на войну с Украиной.
Что важно понимать, решение не продлевать исключение может ударить по странам, активно покупавшим российскую нефть, прежде всего по Индии.
Не так давно официальный Нью-Дели призвал Штаты продлить действие разрешения из-за проблем с глобальной поставкой энергоносителей.
Многие американские чиновники критиковали исключение для РФ, отмечая, что оно дает возможность России получать дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.
