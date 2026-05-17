Трамп возобновляет санкции против российской нефти — инсайдеры
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп возобновляет санкции против российской нефти — инсайдеры

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп решил больше не продлевать временное ослабление санкций против российской нефти, даже несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • В течение двух месяцев смягчения санкций режим Путина успел заработать миллиарды долларов.
  • Именно их он тратит на войну против Украины.

Американские санкции против нефти РФ снова в силе

По словам анонимных источников, команда Дональда Трампа все-таки разрешила закончиться сроку действия исключения из санкций для РФ.

Решение США касательно временной отмены таких ограничений в марте 2026 года напрямую способствовало увеличению продаж российской нефти.

Это дало возможность режиму диктатора Владимира Путина заработать дополнительные миллиарды долларов на войну с Украиной.

Завершение действия этого исключения прекращает краткий период смягчения санкций против части российской нефти. Администрация Трампа впервые выдала разрешение в марте, а затем продлила его в апреле. Оба разрешения касались только той российской нефти, которая уже была загружена на танкеры.

Что важно понимать, решение не продлевать исключение может ударить по странам, активно покупавшим российскую нефть, прежде всего по Индии.

Не так давно официальный Нью-Дели призвал Штаты продлить действие разрешения из-за проблем с глобальной поставкой энергоносителей.

Многие американские чиновники критиковали исключение для РФ, отмечая, что оно дает возможность России получать дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер
Трамп кичится успешной операцией своих сил
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа требует от ЕС ратифицировать торговое соглашение
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп нашел общий язык с Си касательно завершения войны против Ирана
Си и Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?