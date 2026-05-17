Трамп відновлює санкції проти російської нафти — інсайдери

Згідно з даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп вирішив більше не продовжувати тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, навіть попри кризу на Близькому Сході.
Головні тези:
- Протягом двох місяців пом'якшення санкцій режим Путіна встиг заробити мільярди доларів.
- Саме їх він наразі витрачає на війну проти України.
Американські санкції проти нафти РФ знову в силі
За словами анонімних джерел, команда Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії винятку із санкцій для РФ.
Рішення США щодо тимчасового скасування таких обмежень у березні 2026 року безпосередньо сприяло збільшенню продажів російської нафти.
Це дало можливість режиму диктатора Володимира Путіна заробити додаткові мільярди доларів на війну з Україною.
Що важливо розуміти, рішення не продовжувати виняток може вдарити по країнах, які активно купували російську нафту, насамперед по Індії.
Не так давно офіційний Нью-Делі закликав Штати продовжити дію дозволу через проблеми з глобальним постачанням енергоносіїв.
Чимало американських посадовців критикували виняток для РФ, наголошуючи, що він дає можливість Росії отримувати додаткові доходи для фінансування війни проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-