Трамп відновлює санкції проти російської нафти — інсайдери
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп вирішив більше не продовжувати тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, навіть попри кризу на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Протягом двох місяців пом'якшення санкцій режим Путіна встиг заробити мільярди доларів.
  • Саме їх він наразі витрачає на війну проти України.

Американські санкції проти нафти РФ знову в силі

За словами анонімних джерел, команда Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії винятку із санкцій для РФ.

Рішення США щодо тимчасового скасування таких обмежень у березні 2026 року безпосередньо сприяло збільшенню продажів російської нафти.

Це дало можливість режиму диктатора Володимира Путіна заробити додаткові мільярди доларів на війну з Україною.

Завершення дії цього винятку наразі припиняє короткий період пом’якшення санкцій проти частини російської нафти. Адміністрація Трампа вперше видала дозвіл у березні, а потім продовжила його у квітні. Обидва дозволи стосувалися лише тієї російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Що важливо розуміти, рішення не продовжувати виняток може вдарити по країнах, які активно купували російську нафту, насамперед по Індії.

Не так давно офіційний Нью-Делі закликав Штати продовжити дію дозволу через проблеми з глобальним постачанням енергоносіїв.

Чимало американських посадовців критикували виняток для РФ, наголошуючи, що він дає можливість Росії отримувати додаткові доходи для фінансування війни проти України.

