Трамп знайшов спільну мову з Сі щодо завершення війни проти Ірану

Американський лідер Дональд Трамп розкрив нові деталі переговорів із очільником Китаю Сі Цзіньпінем щодо ситуації на Близькому Сході.
Головні тези:
- Сі набрехав Трампу, що не допомагає Ірану зброєю.
- Президент США заявив, що повірив своєму китайському колезі.
Трамп розповів, про що говорив із Сі
За словами очільника Білого дому, у межах його державного візиту до Китаю вдалося розв'язати чимало різних проблем.
На переконання Трампа, це міг зробити винятково він спільно із Сі.
На цьому тлі президент США офіційно підтвердив, що ситуація на Близькому Сході також була у центрі їхньої уваги.
За словами американського лідера, і США, і КНР хочуть, щоб "протоки були відкриті".
Дональд Трамп також підтвердив, що обмінявся з очільником Китаю листами на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.
Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент чітко дав зрозуміти, що відкриття Ормузької протоки відповідає інтересам Китаю.
