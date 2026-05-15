Трамп знайшов спільну мову з Сі щодо завершення війни проти Ірану

Трамп розповів, про що говорив із Сі

За словами очільника Білого дому, у межах його державного візиту до Китаю вдалося розв'язати чимало різних проблем.

На переконання Трампа, це міг зробити винятково він спільно із Сі.

На цьому тлі президент США офіційно підтвердив, що ситуація на Близькому Сході також була у центрі їхньої уваги.

США і Китай мають дуже схожі погляди на те, як ми хочемо, щоб вона [війна] закінчилася: ми не хочемо, щоб вони [Іран] мали ядерну зброю. Дональд Трамп Президент США

За словами американського лідера, і США, і КНР хочуть, щоб "протоки були відкриті".

Вони трохи божевільні, і це недобре, — публічно поскаржився на іранський режим очільник Білого дому.

Дональд Трамп також підтвердив, що обмінявся з очільником Китаю листами на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.