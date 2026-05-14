Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном — обговорювали Україну, Тайвань і Близький Схід

У Пекіні 14 травня президент США Дональд Трамп зустрівся з очільником Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном. Китайська сторона вже відзвітувала про перші результати переговорів, тоді як Білий дім поки що не надав офіційних коментарів. Попереду — державна банкетна вечеря та ще один день перемовин.

Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні

Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь заявив про домовленість із президентом США встановити "конструктивні стратегічні стабільні відносини", що може стати початком відновлення зв’язків між країнами, які останнім часом погіршувалися.

За словами Сі, упродовж наступних трьох років і надалі ці відносини мають ґрунтуватися на співпраці, "добре врегульованій конкуренції" та тривалій стабільності навіть в умовах "керованих розбіжностей".

Також китайська сторона заявила про досягнення домовленостей у низці сфер:

Торгівля. Економічні й торговельні команди США та Китаю "досягли загального збалансованого та позитивного результату" під час обговорень — напередодні переговорів Трампа та Сі.

Інша співпраця. Очільник КНР зауважив, що США та Китай мають співпрацювати й в інших сферах, зокрема у торгівлі, охороні здоров’я, сільському господарстві, туризмі, міжособистісних обмінах та правоохоронній діяльності. За його словами, обидві сторони також повинні "ефективно використовувати політичні та дипломатичні канали, а також механізми військової комунікації".

Глобальні конфлікти. Лідери "обмінялися думками щодо основних міжнародних та регіональних питань, включаючи ситуацію на Близькому Сході". Трамп і Сі також обговорили війну в Україні.

Тайванське питання. За словами, Цзіньпіня, "тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах". Він попередив, що відносини між країнами можуть залишатися стабільними, якщо це питання "вирішувати належним чином", однак у разі неправильного підходу сторони ризикують вступити в конфлікт, що створить "дуже небезпечну ситуацію".

Водночас на запитання журналістів про те, чи обговорювали "тайванське питання" під час зустрічі, Трамп не відповів.

За даними CNN, на відео під час їхньої екскурсії Храмом Неба журналісти двічі запитували президента США про цю тему, однак він так і не відповів.

На початку зустрічі Сі Цзіньпін сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками.

Обидві країни виграють від співпраці та програють від конфронтації.

Сі Цзіньпін сказав Трампу, що "радий" його візиту, оскільки світ перебуває "на новому роздоріжжі". Він додав, що очікує обмінятися думками з американським президентом щодо ключових питань.

Трамп у відповідь назвав Сі Цзіньпіна "великим лідером" і сказав, що завжди говорить правду.

Ви — великий лідер. Я кажу це всім. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але це правда. Для мене честь бути вашим другом, і відносини між Китаєм та США стануть кращими, ніж будь-коли раніше. Дональд Трамп Президент США

Перед початком зустрічі Трамп відзначив, що він та Сі знають одне одного "вже дуже давно". За його словами, "це найдовші відносини між лідерами наших двох країн, які коли-небудь були між президентом США та президентом Китаю".

І для мене це честь. У нас були фантастичні відносини, ми добре ладнали. Коли виникали труднощі, ми їх вирішували. Я телефонував вам, ви телефонували мені щоразу, коли були проблеми. Люди не знають: щоразу, коли у нас виникала проблема, ми дуже швидко її вирішували. І попереду на нас чекає фантастичне спільне майбутнє.

Це перший державний візит американського президента до Китаю майже за дев'ять років — попередній Трамп здійснив у листопаді 2017-го під час свого першого терміну президентства.