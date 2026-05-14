Трамп встретился с Си Цзиньпином — обсуждали Украину, Тайвань и Ближний Восток

В Пекине 14 мая президент США Дональд Трамп встретился с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Китайская сторона уже отчиталась о первых результатах переговоров, тогда как Белый дом пока не предоставил официальные комментарии. Впереди государственный банкетный ужин и еще один день переговоров.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь заявил о договоренности с президентом США установить "конструктивные стратегические стабильные отношения", что может стать началом возобновления связей между ухудшающимися в последнее время странами.

По словам Си, в течение следующих трех лет и дальше эти отношения должны основываться на сотрудничестве, "хорошо урегулированной конкуренции" и длительной стабильности даже в условиях "управляемых разногласий".

Также китайская сторона заявила о достижении договоренностей в ряде сфер:

Торговля. Экономические и торговые команды США и Китая "достигли всеобщий сбалансированный и положительный результат" в ходе обсуждений — накануне переговоров Трампа и Си.

Другое сотрудничество. Глава КНР отметил, что США и Китай должны сотрудничать и в других сферах, в частности, в торговле, здравоохранении, сельском хозяйстве, туризме, межличностных обменах и правоохранительной деятельности. По его словам, обе стороны также должны "эффективно использовать политические и дипломатические каналы, а также механизмы военной коммуникации".

Глобальные конфликты. Лидеры "обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке". Трамп и Си обсудили войну в Украине.

Тайваньский вопрос. По словам Цзиньпиня, "тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях". Он предупредил, что отношения между странами могут оставаться стабильными, если этот вопрос "решать должным образом", однако в случае неправильного подхода стороны рискуют вступить в конфликт, что создаст "очень опасную ситуацию".

В то же время на вопросы журналистов о том, обсуждали ли "тайваньский вопрос" во время встречи, Трамп не ответил.

По данным CNN, на видео во время их экскурсии по Храму Неба журналисты дважды спрашивали президента США об этой теме, однако он так и не ответил.

В начале встречи Си Цзиньпин сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками.

Обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации.

Си Цзиньпин сказал Трампу, что "рад" его визиту, поскольку мир находится "на новом развилке". Он добавил, что ожидает обменяться мнениями с американским президентом по ключевым вопросам.

Трамп в ответ назвал Си Цзиньпина "великим лидером" и сказал, что всегда говорит правду.

Вы большой лидер. Я говорю это всем. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но это правда. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо раньше. Дональд Трамп Президент США

Перед началом встречи Трамп отметил, что он и Си знают друг друга "уже очень давно". По его словам, "это самые длинные отношения между лидерами наших двух стран, которые когда-либо были между президентом США и президентом Китая".

И мне это честь. У нас были фантастические отношения, мы хорошо ладили. Когда возникали затруднения, мы их решали. Я звонил вам, вы звонили мне всякий раз, когда были проблемы. Люди не знают: всякий раз, когда у нас возникала проблема, мы очень быстро ее решали. И впереди нас ждет фантастическое общее будущее.

Это первый государственный визит американского президента в Китай почти через девять лет — предыдущий Трамп совершил в ноябре 2017-го во время своего первого срока президентства.