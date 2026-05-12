Трамп планирует возобновить удары по Ирану — инсайдеры
Источник: CNN

Как удалось узнать журналистам CNN, американский лидер Дональд Трамп раздосадован тем, как официальный Тегеран проводит переговоры о завершении войны. Именно поэтому президент США все чаще склоняется к мнению, что нужно возобновить боевые действия на Ближнем Востоке, однако финального решения пока не принял.

Главные тезисы

  • Война на Ближнем Востоке может вновь вернуться в горячую фазу.
  • Трамп возмущен, поскольку не может добиться от Тегерана желаемых уступок.

Иран снова разозлил Трампа

Как утверждают инсайдеры, уже вскоре терпение главы Белого дома может лопнуть, особенно на фоне длительной блокировки Ормузского пролива.

Более того, указано, что Дональд Трамп воспринимает раскол в иранском руководстве как препятствие, из-за которого он не может добиться существенных уступок в переговорах по ядерной программе.

Анонимные источники отмечают: последний ответ официального Тегерана, который президент США признал "совершенно неприемлемым" и "глупым", заставил нескольких чиновников усомниться в том, готов ли иранский режим занять серьезную позицию на переговорах.

В целом члены команды Дональда Трампа имеют разные видения сложившейся ситуации, а также предлагают разные сценарии ее разрешения.

Некоторые, в частности, чиновники в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход к давлению на иранцев с целью заставить их сесть за стол переговоров — включая точечные удары, которые еще больше ослабят позицию Тегерана. Другие, однако, по-прежнему настаивают на том, чтобы дать дипломатии шанс, — сообщили источники.

