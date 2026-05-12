Трамп планирует возобновить удары по Ирану — инсайдеры

Как удалось узнать журналистам CNN, американский лидер Дональд Трамп раздосадован тем, как официальный Тегеран проводит переговоры о завершении войны. Именно поэтому президент США все чаще склоняется к мнению, что нужно возобновить боевые действия на Ближнем Востоке, однако финального решения пока не принял.

Иран снова разозлил Трампа

Как утверждают инсайдеры, уже вскоре терпение главы Белого дома может лопнуть, особенно на фоне длительной блокировки Ормузского пролива.

Более того, указано, что Дональд Трамп воспринимает раскол в иранском руководстве как препятствие, из-за которого он не может добиться существенных уступок в переговорах по ядерной программе.

Анонимные источники отмечают: последний ответ официального Тегерана, который президент США признал "совершенно неприемлемым" и "глупым", заставил нескольких чиновников усомниться в том, готов ли иранский режим занять серьезную позицию на переговорах.

В целом члены команды Дональда Трампа имеют разные видения сложившейся ситуации, а также предлагают разные сценарии ее разрешения.