Цены на нефть стремительно возросли после заявлений Трампа насчет Ирана

Цены на нефть резко выросли 11 мая, после того как президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на американскую мирную инициативу неприемлемым.

Цены на нефть растут: какая причина

Нефть Brent подорожала на 4,16 доллара — до 105,45 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла на 4,38 доллара — до 99,80 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба контракта упали на 6% — тогда рынки надеялись на скорейшее завершение конфликта и открытие Ормузского пролива.

Нефтяной рынок продолжает торговаться как геополитическая машина заголовков, цены резко колеблются на основе каждого комментария, отказа или предупреждения из Вашингтона и Тегерана, — объясняет старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. Поделиться

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что внимание рынка сейчас сосредоточено на визите Трампа в Китай. По его словам, есть надежда, что американскому президенту удастся убедить Пекин использовать влияние на Иран для достижения полноценного прекращения огня.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что за последние два месяца мир потерял около 1 миллиарда баррелей нефти. По его словам, даже после возобновления поставок на рынок потребуется время для стабилизации.

Аналитики банка ING считают, что даже после завершения острой фазы конфликта геополитическая прибавка к цене на нефть никуда не исчезнет — из-за риска новых сбоев в Ормузском проливе и истощения резервов.

Их прогноз:

Brent будет оставаться выше 90 долларов за баррель до конца 2026 года;

В 2027 году цена снизится до 80-85 долларов за баррель.