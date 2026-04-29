Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на нефть стремительно выросли после нового решения США насчет Ирана

цены
Читати українською
Источник:  BBC

Цены на нефть резко выросли после сообщений о том, что США готовятся к «расширенной» блокаде Ирана.

Главные тезисы

  • Решение США подготовиться к расширенной блокаде Ирана вызвало резкий подъем цен на нефть.
  • Цена на нефть марки Brent достигла отметки в 115 долларов за баррель после оглашения новостей о блокаде.

Цены на нефть снова выросли: что известно

29 апреля цена на нефть марки Brent поднялась до около 115 долларов за баррель, в то время как во вторник вечером она закрылась на уровне чуть выше 110 долларов. Незадолго до полудня цена несколько снизилась до 114,37 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в июне выросли на 3,3% до 103,18 доллара за баррель. В общей сложности контракт WTI вырос более 49% с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля, пишет CNBS.

Это произошло после сообщений газеты Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к продолжению текущей блокады иранских портов, чтобы оказывать давление на экономику страны.

С начала войны цена на нефть испытывала резкие колебания, поскольку ключевой пролив Ормуз фактически был закрыт в течение нескольких недель из-за конфликта.

Иран строго ограничил судоходство через пролив — которым обычно транспортируется около пятой части мировых запасов нефти и сжиженного природного газа — в ответ на удары США и Израиля.

17 апреля цена на нефть марки Brent упала до 90 долларов за баррель после объявления о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

США заявили, что 8 апреля приостановят атаки на Иран. Однако ориентировочная цена на нефть все равно неуклонно растет в течение последних 12 дней, поскольку США продолжают блокаду иранских портов. Иран в свою очередь в ответ на блокаду со стороны США продолжает препятствовать судоходству через Ормузский пролив.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия продолжила активно закупать российскую нефть на фоне снятия санкций США
Индия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Мировые цены на нефть выросли на 7% из-за предстоящей блокировки США Ормузского пролива
нефть
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отменил санкции на российскую нефть, несмотря на все свои обещания
Минфин США
Трамп снова помогает Путину зарабатывать деньги на войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?