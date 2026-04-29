Цены на нефть стремительно выросли после нового решения США насчет Ирана

Цены на нефть резко выросли после сообщений о том, что США готовятся к «расширенной» блокаде Ирана.

Цены на нефть снова выросли: что известно

29 апреля цена на нефть марки Brent поднялась до около 115 долларов за баррель, в то время как во вторник вечером она закрылась на уровне чуть выше 110 долларов. Незадолго до полудня цена несколько снизилась до 114,37 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в июне выросли на 3,3% до 103,18 доллара за баррель. В общей сложности контракт WTI вырос более 49% с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля, пишет CNBS.

Это произошло после сообщений газеты Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к продолжению текущей блокады иранских портов, чтобы оказывать давление на экономику страны.

С начала войны цена на нефть испытывала резкие колебания, поскольку ключевой пролив Ормуз фактически был закрыт в течение нескольких недель из-за конфликта.

Иран строго ограничил судоходство через пролив — которым обычно транспортируется около пятой части мировых запасов нефти и сжиженного природного газа — в ответ на удары США и Израиля.

17 апреля цена на нефть марки Brent упала до 90 долларов за баррель после объявления о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

США заявили, что 8 апреля приостановят атаки на Иран. Однако ориентировочная цена на нефть все равно неуклонно растет в течение последних 12 дней, поскольку США продолжают блокаду иранских портов. Иран в свою очередь в ответ на блокаду со стороны США продолжает препятствовать судоходству через Ормузский пролив.