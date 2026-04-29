Ціни на нафту стрімко зросли після нового рішення США щодо Ірану

Джерело:  BBC

Ціни на нафту різко зросли після повідомлень про те, що США готуються до «розширеної» блокади Ірану.

Головні тези:

  • Після оголошення США про підготовку до розширеної блокади Ірану ціни на нафту значно зросли.
  • Нафта марки Brent піднялася до близько 115 доларів за барель у середу, що є суттєвим зростанням порівняно з минулими днями.

Ціни на нафту знову зросли: що відомо

29 квітня ціна на нафту марки Brent піднялася до близько 115 доларів за барель, тоді як у вівторок ввечері вона закрилася на рівні трохи вище 110 доларів. Незадовго до полудня ціна трохи знизилася до 114,37 долара.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate з поставкою в червні зросли на 3,3% до 103,18 долара за барель. Загалом контракт WTI зріс понад 49% з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого, пише CNBS.

Це сталося після повідомлень газети Wall Street Journal про те, що президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам підготуватися до продовження поточної блокади іранських портів, щоб чинити тиск на економіку країни.

З початку війни ціна на нафту зазнавала різких коливань, оскільки ключова протока Ормуз фактично була закрита протягом кількох тижнів через конфлікт.

Іран суворо обмежив судноплавство через протоку — якою зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових запасів нафти та скрапленого природного газу — у відповідь на удари США та Ізраїлю.

17 квітня ціна на нафту марки Brent впала до 90 доларів за барель після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.

США заявили, що 8 квітня призупинять атаки на Іран. Однак, орієнтовна ціна на нафту все одно неухильно зростає протягом останніх 12 днів, оскільки США продовжують блокаду іранських портів. Іран в свою чергу у відповідь на блокаду з боку США продовжує перешкоджати судноплавству через Ормузьку протоку.

Більше по темі

Індія продовжила активно закуповувати російську нафту на тлі зняття санкцій США
Індія
Світові ціни на нафту зросли на 7% через майбутнє блокування США Ормузької протоки
нафта
Трамп скасував санкції на російську нафту попри усі свої обіцянки
Мінфін США
Трамп знову допомагає Путіну заробляти гроші на війну

