Індія продовжила активно закуповувати російську нафту на тлі зняття санкцій США

Індійські нафтопереробні заводи активно закуповували російську нафту протягом останніх двох місяців і планують продовжувати закупівлі на нинішніх високих рівнях до кінця року, оскільки країна стикається з дефіцитом поставок із Близького Сходу.

Індія повернулася до закупівель російської нафти

Індія, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, з 2022 року активно закуповувала російську нафту, користуючись низькими цінами, тоді як інші країни відмовлялися від цих поставок через накладені на РФ санкції.

Ситуація змінилася торік, коли президент США Дональд Трамп почав тиснути на Індію, щоб вона припинила цей імпорт, запровадивши штрафні тарифи та, зрештою, наклавши санкції на двох найбільших виробників у Москві.

Однак після атак США та Ізраїлю на Іран і подальшого закриття Ормузької протоки Вашингтон, прагнучи стримати ціни на нафту, на початку березня надав виняток із санкцій, що дозволяє купувати російську нафту. Згодом його розширили та продовжили.

Після першого дозволу Індія придбала близько 60 мільйонів барелів із поставкою в поточному місяці.

Керівники провідних індійських НПЗ на умовах анонімності заявили, що очікують на продовження дії американського винятку із санкцій, який дозволяє закуповувати російську нафту, до того, як його термін дії закінчиться найближчими днями.

Водночас навіть без цього обсяги закупівель навряд чи скоротяться, зважаючи на брак альтернативних джерел постачання, додали вони.

За даними аналітичної компанії Kpler, у березні імпорт з Росії становив у середньому 1,98 мільйона барелів на день - це найвищий показник з червня 2023 року.

У квітні цей показник знизився до 1,57 мільйона барелів на день, але це пов’язано з тим, що нафтопереробний завод Nayara Energy потужністю 400 тисяч барелів на день, який переважно працює на російській нафті, зупинився на технічне обслуговування.

За словами керівників, очікується, що з наступного місяця обсяги закупівель знову зростуть.

Індія також намагається забезпечити себе скрапленим природним газом, який Росія, попри санкції, пропонує азійським покупцям. Минулого тижня ці поставки пропонувалися зі знижкою 40% до спотових цін.