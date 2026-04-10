Индия продолжила активно закупать российскую нефть на фоне снятия санкций США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы активно закупали российскую нефть за последние два месяца и планируют продолжать закупки на нынешних высоких уровнях до конца года, поскольку страна сталкивается с дефицитом поставок с Ближнего Востока.

Индия вернулась к закупкам российской нефти

Индия, являющаяся третьим по величине импортером нефти в мире, с 2022 года активно закупала российскую нефть, пользуясь низкими ценами, в то время как другие страны отказывались от этих поставок из-за наложенных на РФ санкций.

Ситуация изменилась в прошлом году, когда президент США Дональд Трамп начал давить на Индию, чтобы она прекратила этот импорт, введя штрафные тарифы и, наконец, наложив санкции на двух крупнейших производителей в Москве.

Однако после атак США и Израиля на Иран и последующего закрытия Ормузского пролива Вашингтон, стремясь сдержать цены на нефть, в начале марта предоставил исключение из санкций, позволяющего покупать российскую нефть. Впоследствии его расширили и продлили.

После первого разрешения Индия приобрела около 60 миллионов баррелей с поставкой в текущем месяце.

Руководители ведущих индийских НПЗ на условиях анонимности заявили, что ожидают продолжения действия американского исключения из санкций, позволяющего закупать российскую нефть, до того, как его срок действия истечет в ближайшие дни.

В то же время даже без этого объемы закупок вряд ли сократятся, учитывая нехватку альтернативных источников поставок, добавили они.

По данным аналитической компании Kpler, в марте импорт из России составил в среднем 1,98 миллиона баррелей в день — это самый высокий показатель с июня 2023 года.

В апреле этот показатель снизился до 1,57 миллиона баррелей в день, но это связано с тем, что нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy мощностью 400 тысяч баррелей в день, преимущественно работающий на российской нефти, остановился на техническом обслуживании.

По словам руководителей, ожидается, что со следующего месяца объемы закупок снова возрастут.

Индия также пытается обеспечить себя сжиженным природным газом, который, несмотря на санкции, Россия предлагает азиатским покупателям. На прошлой неделе эти поставки предлагались со скидкой 40% к спотовым ценам.