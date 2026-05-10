Цены на нефть снова могут резко вырости — аналитики

Аналитики информационного агентства Bloomberg обращают внимание на то, что мировые запасы нефти сокращаются с аномальной скоростью. На этом фоне существует высокая вероятность экстремальных скачков цен, а также нехватки горючего в целом.

Чего ждать от цен на нефть

Согласно прогнозам аналитиков, стремительное сокращение запасов указывает на то, что рынок будет дольше оставаться уязвимым к предстоящим перебоям даже после завершения войны на Ближнем Востоке.

Эксперты Morgan Stanley указывают на то, что мировые запасы черного золота уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей ежедневно в период с 1 марта по 25 апреля.

Что важно понимать, около 60% этого показателя приходится именно на нефть, а 40% — на нефтепродукты.

Тревожным признаком является то, что глобальные видимые запасы нефти уже приближаются к самому низкому уровню за последние 8 лет.

Самые острые проблемы зафиксированы в нескольких странах Азии, которые зависят от импорта топлива.