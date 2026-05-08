Иран снова атакует ОАЭ ракетами и дронами — есть раненые

Иран наносит удары по ОАЭ

Об этом военное ведомство ОАЭ сообщило в соцсети X.

Министерство обороны объявило, что 8 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили две баллистические ракеты и три БПЛА, запущенные из Ирана, в результате чего три человека получили ранения средней тяжести.

По подсчетам военных, с начала «откровенных иранских атак» на ОАЭ системы противовоздушной защиты перехватили 551 баллистическую и 29 крылатых ракет, а также 2263 беспилотника.

В Минобороны подытожили, что общее количество раненых составило 230 человек, а суммарное количество погибших составляет 13 человек, из которых 10 — гражданское население.

Соединенные Штаты и Иран 7 мая обменялись ударами в районе Ормузского пролива, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, введенное в прошлом месяце.