Иран снова атакует ОАЭ ракетами и дронами — есть раненые

Источник:  Укринформ

Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили две иранские баллистические ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), однако три человека ранены.

Об этом военное ведомство ОАЭ сообщило в соцсети X.

Министерство обороны объявило, что 8 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили две баллистические ракеты и три БПЛА, запущенные из Ирана, в результате чего три человека получили ранения средней тяжести.

По подсчетам военных, с начала «откровенных иранских атак» на ОАЭ системы противовоздушной защиты перехватили 551 баллистическую и 29 крылатых ракет, а также 2263 беспилотника.

В Минобороны подытожили, что общее количество раненых составило 230 человек, а суммарное количество погибших составляет 13 человек, из которых 10 — гражданское население.

Соединенные Штаты и Иран 7 мая обменялись ударами в районе Ормузского пролива, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, введенное в прошлом месяце.

