Иран снова атакует ОАЭ ракетами и дронами — есть раненые

Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили две иранские баллистические ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), однако три человека ранены.
Главные тезисы
- Иран атакует ОАЭ ракетами и дронами, что приводит к ранениям среди мирного населения.
- Системы противовоздушной обороны ОАЭ были эффективны в перехвате ракет и беспилотников.
Иран наносит удары по ОАЭ
Об этом военное ведомство ОАЭ сообщило в соцсети X.
По подсчетам военных, с начала «откровенных иранских атак» на ОАЭ системы противовоздушной защиты перехватили 551 баллистическую и 29 крылатых ракет, а также 2263 беспилотника.
В Минобороны подытожили, что общее количество раненых составило 230 человек, а суммарное количество погибших составляет 13 человек, из которых 10 — гражданское население.
Соединенные Штаты и Иран 7 мая обменялись ударами в районе Ормузского пролива, что поставило под угрозу хрупкое перемирие, введенное в прошлом месяце.
