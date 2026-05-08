Іран знову атакує ОАЕ ракетами і дронами — є поранені

Міноборони Об’єднаних Арабських Еміратів заявило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили дві іранські балістичні ракети та кілька безпілотних літальних апаратів (БпЛА), проте троє осіб поранені.
Головні тези:
- Іран атакує Об’єднані Арабські Емірати ракетами та безпілотниками, що спричинило поранення та втрати серед мирного населення.
- Системи протиповітряного захисту ОАЕ з перехопленням ракет та дронів виявилися ефективними, але загибель і поранення досі не можуть бути уникнуті.
Іран завдає ударів по ОАЕ
Про це військове відомство ОАЕ повідомило у соцмережі X.
За підрахунками військових, від початку «відвертих іранських атак» на ОАЕ системи протиповітряного захисту перехопили 551 балістичну та 29 крилатих ракет, а також 2263 безпілотники.
У Міноборони підсумували, що загальна кількість поранених сягнула 230 людей, а сумарна кількість загиблих становить 13 осіб, з яких 10 — цивільне населення.
Сполучені Штати та Іран 7 травня обмінялися ударами у районі Ормузької протоки, що поставило під загрозу крихке перемир’я, запроваджене минулого місяця.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-