Іран знову атакує ОАЕ ракетами і дронами — є поранені

Міноборони Об’єднаних Арабських Еміратів заявило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили дві іранські балістичні ракети та кілька безпілотних літальних апаратів (БпЛА), проте троє осіб поранені.

Іран завдає ударів по ОАЕ

Про це військове відомство ОАЕ повідомило у соцмережі X.

Міністерство оборони оголосило, що 8 травня 2026 року системи ППО ОАЕ перехопили дві балістичні ракети та три БпЛА, запущені з Ірану, в результаті чого три особи зазнали поранень середньої тяжкості.

За підрахунками військових, від початку «відвертих іранських атак» на ОАЕ системи протиповітряного захисту перехопили 551 балістичну та 29 крилатих ракет, а також 2263 безпілотники.

У Міноборони підсумували, що загальна кількість поранених сягнула 230 людей, а сумарна кількість загиблих становить 13 осіб, з яких 10 — цивільне населення.

Сполучені Штати та Іран 7 травня обмінялися ударами у районі Ормузької протоки, що поставило під загрозу крихке перемир’я, запроваджене минулого місяця.