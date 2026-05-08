Іран знову атакує ОАЕ ракетами і дронами — є поранені
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран знову атакує ОАЕ ракетами і дронами — є поранені

шахед
Джерело:  Укрінформ

Міноборони Об’єднаних Арабських Еміратів заявило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили дві іранські балістичні ракети та кілька безпілотних літальних апаратів (БпЛА), проте троє осіб поранені.

Головні тези:

  • Іран атакує Об’єднані Арабські Емірати ракетами та безпілотниками, що спричинило поранення та втрати серед мирного населення.
  • Системи протиповітряного захисту ОАЕ з перехопленням ракет та дронів виявилися ефективними, але загибель і поранення досі не можуть бути уникнуті.

Іран завдає ударів по ОАЕ

Про це військове відомство ОАЕ повідомило у соцмережі X.

Міністерство оборони оголосило, що 8 травня 2026 року системи ППО ОАЕ перехопили дві балістичні ракети та три БпЛА, запущені з Ірану, в результаті чого три особи зазнали поранень середньої тяжкості.

За підрахунками військових, від початку «відвертих іранських атак» на ОАЕ системи протиповітряного захисту перехопили 551 балістичну та 29 крилатих ракет, а також 2263 безпілотники.

У Міноборони підсумували, що загальна кількість поранених сягнула 230 людей, а сумарна кількість загиблих становить 13 осіб, з яких 10 — цивільне населення.

Сполучені Штати та Іран 7 травня обмінялися ударами у районі Ормузької протоки, що поставило під загрозу крихке перемир’я, запроваджене минулого місяця.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Це може статися". Трамп пригрозив Ірану після завершення війни
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Почнуться бомбардування". Трамп вимагає від Ірану виконати його умови
Donald Trump
Трамп знову намагається залякати Іран
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран неочікувано заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку
танкер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?