"Почнуться бомбардування". Трамп вимагає від Ірану виконати його умови

6 травня президент США Дональд Трамп знову почав публічно погрожувати Ірану. За його словами, якщо Тегеран згодиться виконати раніше узгоджені домовленості, то операція "Епічна лють" буде завершена. Однак якщо цього не станеться, то Штати розпочнуть ще інтенсивніші бомбардування.

Трамп знову намагається залякати Іран

У своїй новій заяві американський лідер не згадує безпосередньо повідомлення про те, що США та Іран близькі до укладення угоди про завершення війни на Близькому Сході.

Попри це, Трамп натякнув, що конфлікт закінчиться — і Ормузька протока знову відкриється.

За його словами, це станеться, якщо Іран погодиться виконати те, про що було домовлено, що, “можливо, є досить сміливим припущенням".

Якщо вони не погодяться, почнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть набагато масштабнішими та інтенсивнішими, ніж раніше. Дональд Трамп Президент США

Як вдалося дізнатися американським журналістам, команда Трампа переконана, що наближається до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння.

Офіційний Вашингтон розраховує на те, що він покладе край конфлікту та визначить рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Також напередодні очільник Білого дому заявив про старт операції "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.