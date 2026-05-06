"Начнутся бомбардировки". Трамп требует от Ирана выполнить его требования

6 мая президент США Дональд Трамп снова начал публично угрожать Ирану. По его словам, если Тегеран согласится выполнить ранее согласованные договоренности, то операция "Эпическая ярость" будет завершена. Однако если этого не произойдет, то Штаты начнут еще более интенсивные бомбардировки.

Трамп снова пытается запугать Иран

В новом заявлении американский лидер не упоминает непосредственно сообщения о том, что США и Иран близки к заключению соглашения о завершении войны на Ближнем Востоке.

Несмотря на это, Трамп намекнул, что конфликт закончится — и Ормузский пролив снова откроется.

По его словам, это произойдет, если Иран согласится выполнить то, о чем было договорено, что, “возможно, является достаточно смелым предположением”.

Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше. Дональд Трамп Президент США

Как удалось узнать американским журналистам, команда Трампа убеждена, что близка к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании.

Официальный Вашингтон рассчитывает на то, что он положит конец конфликту и определит рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

Также накануне глава Белого дома заявил о старте операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.