Команда Трампа требует от ЕС ратифицировать торговое соглашение

Американские власти настроены вскоре ввести 25-процентные пошлины на автомобили из Европейского Союза, если официальный Брюссель не ратифицирует торговое соглашение как можно скорее.
Главные тезисы
- Команда Трамп снова прибегает к шантажу в отношениях с ЕС.
- Еврокомиссия отклонила угрозы Трампа о введении новых пошлин против блока.
США снова угрожают ЕС пошлинами
Что важно понимать, еще несколько дней назад американский лидер предупредил, что повысит тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25%, несмотря на соглашение о торговле, заключенное прошлым летом.
С комментарием по этому поводу выступил посол США в Европейском Союзе Эндрю Пуздер.
По словам последнего, Белый дом "достаточно быстро" введет 25-процентные пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза, если официальный Брюссель не ратифицирует торговое соглашение.
Как уже упоминалось ранее, предыдущая тарифная ставка, о которой договорились Евросоюз и США в торговом соглашении, достигала 15%.
Речь идет о рамочном соглашении между Вашингтоном и Брюсселем, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которые закрепили пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-