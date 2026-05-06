Команда Трампа требует от ЕС ратифицировать торговое соглашение

Источник:  Bloomberg

Американские власти настроены вскоре ввести 25-процентные пошлины на автомобили из Европейского Союза, если официальный Брюссель не ратифицирует торговое соглашение как можно скорее.

Главные тезисы

  • Команда Трамп снова прибегает к шантажу в отношениях с ЕС.
  • Еврокомиссия отклонила угрозы Трампа о введении новых пошлин против блока.

США снова угрожают ЕС пошлинами

Что важно понимать, еще несколько дней назад американский лидер предупредил, что повысит тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25%, несмотря на соглашение о торговле, заключенное прошлым летом.

С комментарием по этому поводу выступил посол США в Европейском Союзе Эндрю Пуздер.

По словам последнего, Белый дом "достаточно быстро" введет 25-процентные пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза, если официальный Брюссель не ратифицирует торговое соглашение.

Если мы не увидим существенного прогресса, думаю, вам следует ожидать этого достаточно скоро. Президент имел в виду: "Слушайте, это уже длится слишком долго”, — заявил Пуздер.

Как уже упоминалось ранее, предыдущая тарифная ставка, о которой договорились Евросоюз и США в торговом соглашении, достигала 15%.

Речь идет о рамочном соглашении между Вашингтоном и Брюсселем, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которые закрепили пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

