Команда Трампа требует от ЕС ратифицировать торговое соглашение

Американские власти настроены вскоре ввести 25-процентные пошлины на автомобили из Европейского Союза, если официальный Брюссель не ратифицирует торговое соглашение как можно скорее.

США снова угрожают ЕС пошлинами

Что важно понимать, еще несколько дней назад американский лидер предупредил, что повысит тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25%, несмотря на соглашение о торговле, заключенное прошлым летом.

С комментарием по этому поводу выступил посол США в Европейском Союзе Эндрю Пуздер.

По словам последнего, Белый дом "достаточно быстро" введет 25-процентные пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза, если официальный Брюссель не ратифицирует торговое соглашение.

Если мы не увидим существенного прогресса, думаю, вам следует ожидать этого достаточно скоро. Президент имел в виду: "Слушайте, это уже длится слишком долго", — заявил Пуздер.

Как уже упоминалось ранее, предыдущая тарифная ставка, о которой договорились Евросоюз и США в торговом соглашении, достигала 15%.