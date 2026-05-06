Команда Трампа вимагає від ЄС ратифікувати торгову угоду

Американська влада налаштована незабаром ввести 25-відсоткові мита на автомобілі з Європейського Союзу, якщо офіційний Брюссель не ратифікує торгову угоду якнайшвидше.
Головні тези:
- Команда Трамп знову вдається до шантажу у відносинах з ЄС.
- Єврокомісія відхилила погрози Трампа про запровадження нових мит проти блоку.
США знову погрожують ЄС митами
Що важливо розуміти, ще кілька днів тому американський лідер попередив, що підвищить тарифи на автомобілі з Європейського Союзу до 25% попри угоду про торгівлю, укладену минулого літа.
З коментарем з цього приводу виступив посол США в Європейському Союзі Ендрю Пуздер.
За словами останнього, Білий дім "доволі швидко" введе 25-відсоткові мита на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу, якщо офіційний Брюссель не ратифікує якнайшвидше торгову угоду.
Як уже згадувалося раніше, попередня тарифна ставка, про яку домовились Євросоюз та США в торговій угоді, сягала 15%.
Йдеться про рамкову угоду між Вашингтоном та Брюсселем, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.
