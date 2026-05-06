Команда Трампа вимагає від ЄС ратифікувати торгову угоду

Американська влада налаштована незабаром ввести 25-відсоткові мита на автомобілі з Європейського Союзу, якщо офіційний Брюссель не ратифікує торгову угоду якнайшвидше.

США знову погрожують ЄС митами

Що важливо розуміти, ще кілька днів тому американський лідер попередив, що підвищить тарифи на автомобілі з Європейського Союзу до 25% попри угоду про торгівлю, укладену минулого літа.

З коментарем з цього приводу виступив посол США в Європейському Союзі Ендрю Пуздер.

За словами останнього, Білий дім "доволі швидко" введе 25-відсоткові мита на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу, якщо офіційний Брюссель не ратифікує якнайшвидше торгову угоду.

Якщо ми не побачимо суттєвого прогресу, думаю, вам слід очікувати на це досить скоро. Президент мав на увазі: "Послухайте, це вже триває занадто довго, — заявив Пуздер. Поширити

Як уже згадувалося раніше, попередня тарифна ставка, про яку домовились Євросоюз та США в торговій угоді, сягала 15%.