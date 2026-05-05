Макрон підкорює Вірменію французьким шансоном — відео

Французький лідер Емманюель Макрон знову опинився у центрі уваги на тлі свого візиту до Єревана. Неочікувано для всіз він виконав класичний французький шансон, а прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував йому на барабанах.
Головні тези:
- Кілька місяців Пашинян оголосив про створення свого музичного гурту.
- Макрон дав усім зрозуміти, що він також обожнює музику.
Макрон продемонстрував ще один свій талант
Президент Франції виконав "La Bohème" — йдеться про культовий хіт французького шансоньє і поета Шарля Азнавура.
До виступу Макрона несподівано долучився прем’єр Вірменії Нікол Пашинян, який продемоснтрував, який вміє грати барабанах.
Не залишився осторонь й президент Вірменії Ваагн Хачатурян — він зіграв кілька нот однією рукою на роялі разом із піаністом.
Що важливо розуміти, банкет у столиці Вірменії відбувся після зустрічі майже 40 європейських прем'єр-міністрів і президентів.
Як уже згадувалося раніше, 4 травня ця країна приймала саміт Європейської політичної спільноти.
На неформальній вечері в неділю ввечері Пашинян уже здивував лідерів виступом свого гурту, зігравши на барабанах.
