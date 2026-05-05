Макрон підкорює Вірменію французьким шансоном — відео

Французький лідер Емманюель Макрон знову опинився у центрі уваги на тлі свого візиту до Єревана. Неочікувано для всіз він виконав класичний французький шансон, а прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував йому на барабанах.

Макрон продемонстрував ще один свій талант

Президент Франції виконав "La Bohème" — йдеться про культовий хіт французького шансоньє і поета Шарля Азнавура.

Азнавур, один із найвідоміших французьких співаків шансону, народився в Парижі в 1924 році в родині вірменських іммігрантів і підтримував тісні зв’язки з Вірменією. Поширити

До виступу Макрона несподівано долучився прем’єр Вірменії Нікол Пашинян, який продемоснтрував, який вміє грати барабанах.

Не залишився осторонь й президент Вірменії Ваагн Хачатурян — він зіграв кілька нот однією рукою на роялі разом із піаністом.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Що важливо розуміти, банкет у столиці Вірменії відбувся після зустрічі майже 40 європейських прем'єр-міністрів і президентів.

Як уже згадувалося раніше, 4 травня ця країна приймала саміт Європейської політичної спільноти.

На неформальній вечері в неділю ввечері Пашинян уже здивував лідерів виступом свого гурту, зігравши на барабанах.