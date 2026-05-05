Макрон підкорює Вірменію французьким шансоном — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Макрон підкорює Вірменію французьким шансоном — відео

Макрон продемонстрував ще один свій талант
Джерело:  DPA

Французький лідер Емманюель Макрон знову опинився у центрі уваги на тлі свого візиту до Єревана. Неочікувано для всіз він виконав класичний французький шансон, а прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував йому на барабанах.

Головні тези:

  • Кілька місяців Пашинян оголосив про створення свого музичного гурту.
  • Макрон дав усім зрозуміти, що він також обожнює музику.

Макрон продемонстрував ще один свій талант

Президент Франції виконав "La Bohème" — йдеться про культовий хіт французького шансоньє і поета Шарля Азнавура.

Азнавур, один із найвідоміших французьких співаків шансону, народився в Парижі в 1924 році в родині вірменських іммігрантів і підтримував тісні зв’язки з Вірменією.

До виступу Макрона несподівано долучився прем’єр Вірменії Нікол Пашинян, який продемоснтрував, який вміє грати барабанах.

Не залишився осторонь й президент Вірменії Ваагн Хачатурян — він зіграв кілька нот однією рукою на роялі разом із піаністом.

Що важливо розуміти, банкет у столиці Вірменії відбувся після зустрічі майже 40 європейських прем'єр-міністрів і президентів.

Як уже згадувалося раніше, 4 травня ця країна приймала саміт Європейської політичної спільноти.

На неформальній вечері в неділю ввечері Пашинян уже здивував лідерів виступом свого гурту, зігравши на барабанах.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Між Макроном та Мерцом стався новий розкол через Ормузьку протоку
Мерц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон домовляється з Грецією про 43 винищувачі Mirage для України
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон попередив, що тепер США, РФ і Китай виступають проти Європи
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?