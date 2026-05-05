Макрон покоряет Армению французским шансоном — видео

Французский лидер Эмманюэль Макрон снова оказался в центре внимания на фоне своего к Еревану. Неожиданно для всех он исполнил классический французский шансон, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.

Макрон продемонстрировал еще один свой талант

Президент Франции исполнил "La Bohème" — речь идет о культовом хите французского шансонье и поэта Шарля Азнавура.

Азнавур, один из известнейших французских певцов шансона, родился в Париже в 1924 году в семье армянских иммигрантов и поддерживал тесные связи с Арменией.

К выступлению Макрона неожиданно присоединился премьер Армении Никол Пашинян, который продемонстрировал, что умеет играть на барабанах.

Не остался без дела и президент Армении Ваагн Хачатурян — он сыграл несколько нот одной рукой на рояле вместе с пианистом.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Что важно понимать, банкет в столице Армении прошел после встречи почти 40 европейских премьер-министров и президентов.

Как уже упоминалось ранее, 4 мая эта страна принимала саммит Европейского политического сообщества.

На неформальном ужине в воскресенье вечером Пашинян уже удивил лидеров выступлением своей группы, сыграв на барабанах.