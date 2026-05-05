Макрон покоряет Армению французским шансоном — видео

Французский лидер Эмманюэль Макрон снова оказался в центре внимания на фоне своего к Еревану. Неожиданно для всех он исполнил классический французский шансон, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.
Главные тезисы
- Несколько месяцев Пашинян объявил о создании своей музыкальной группы.
- Макрон дал всем понять, что он тоже обожает музыку.
Макрон продемонстрировал еще один свой талант
Президент Франции исполнил "La Bohème" — речь идет о культовом хите французского шансонье и поэта Шарля Азнавура.
К выступлению Макрона неожиданно присоединился премьер Армении Никол Пашинян, который продемонстрировал, что умеет играть на барабанах.
Не остался без дела и президент Армении Ваагн Хачатурян — он сыграл несколько нот одной рукой на рояле вместе с пианистом.
Что важно понимать, банкет в столице Армении прошел после встречи почти 40 европейских премьер-министров и президентов.
Как уже упоминалось ранее, 4 мая эта страна принимала саммит Европейского политического сообщества.
На неформальном ужине в воскресенье вечером Пашинян уже удивил лидеров выступлением своей группы, сыграв на барабанах.
