Іран неочікувано заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку

Іран заявив про можливість безпечного проходу через Ормузьку протоку за новими правилами. Це сталося після призупинення військової місії США.

Іран заговорив про “нові процедури” проходу Ормузькою протокою

Вашингтон розпочав місію "Проект Свобода" в неділю, щоб надавати допомогу комерційним суднам під час проходження протокою.

Проте вже у вівторок операцію призупинили, посилаючись на прогрес у мирних переговорах.

В іранській заяві не уточнюється, які саме "нові процедури" діють.

Водночас висловлено подяку капітанам та власникам суден за співпрацю.

Іран заявляє про свій суверенітет над Ормузькою протокою та раніше анонсував плани стягувати плату за безпечний транзит.