Іран неочікувано заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку
Джерело:  CNN

Іран заявив про можливість безпечного проходу через Ормузьку протоку за новими правилами. Це сталося після призупинення військової місії США.

Головні тези:

  • Іран заявив про можливість безпечного проходу через Ормузьку протоку за новими правилами після припинення військової операції США.
  • Плани Ірану стягувати плату за безпечний транзит спричинили хвилю обурення серед світових лідерів через виникнення небезпечного прецеденту.

Іран заговорив про “нові процедури” проходу Ормузькою протокою

Іранські медіа повідомили, що безпечний прохід через Ормузьку протоку став можливим згідно з "новими процедурами".

Це рішення з'явилося після того, як США призупинили свою військову операцію на цьому водному шляху.

Вашингтон розпочав місію "Проект Свобода" в неділю, щоб надавати допомогу комерційним суднам під час проходження протокою.

Проте вже у вівторок операцію призупинили, посилаючись на прогрес у мирних переговорах.

В іранській заяві не уточнюється, які саме "нові процедури" діють.

Водночас висловлено подяку капітанам та власникам суден за співпрацю.

Іран заявляє про свій суверенітет над Ормузькою протокою та раніше анонсував плани стягувати плату за безпечний транзит.

Багато світових лідерів попереджають, що такий крок є незаконним і створює небезпечний прецедент.

