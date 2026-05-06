Иран неожиданно заявил о безопасном проходе через Ормузский пролив

Иран заговорил о "новых процедурах" прохода по Ормузскому проливу

Иранские медиа сообщили, что безопасный проход через Ормузский пролив стал возможен согласно "новым процедурам".

Это решение последовало после того, как США приостановили свою военную операцию на этом водном пути.

Вашингтон начал миссию "Проект Свобода" в воскресенье, чтобы оказывать помощь коммерческим судам во время прохождения по проливу.

Однако уже во вторник операцию приостановили, ссылаясь на прогресс в мирных переговорах.

В иранском заявлении не уточняется, какие именно "новые процедуры" действуют.

В то же время, выразили благодарность капитанам и владельцам судов за сотрудничество.

Иран заявляет о своем суверенитете над Ормузским проливом и ранее анонсировал планы взимать плату за безопасный транзит.