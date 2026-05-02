Иран сокращает добычу нефти из-за морской блокады США
Источник:  Bloomberg

Иран решил начать сокращать добычу нефти из-за военно-морской блокады США в Ормужском проливе, которая ограничила торговлю страной. Однако нюанс состоит в том, что Тегеран подготовлен к такому сценарию.

Главные тезисы

  • Иран сокращает добычу нефти из-за морской блокады США в Ормужском проливе, чтобы избежать превышения предельных мощностей.
  • Иранская нефтяная промышленность имеет многолетний опыт подготовки к разным сценариям в случае военных или экономических ограничений.

Поэтому, как говорит источник, Тегеран раньше времени сокращает добычу нефти, чтобы не превышать превышающих предельные мощности, а не ждать полного заполнения резервуаров.

Кроме того, инженеры научились останавливать буровые скважины без серьезных повреждений и быстро перезапускать их после того, как многолетние санкции и остановки производства привели к циклам сбоев в нефтяной промышленности страны.

У нас достаточно опыта и знаний. Мы не беспокоимся, — сказал представитель Иранской ассоциации экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни.

Bloomberg уточняет, что эти методы, отработанные в ходе многочисленных войн и санкционных режимов, были усовершенствованы во время первого президентства Дональда Трампа, когда США вышли из иранского ядерного соглашения 2018 года и ввели санкции, заставившие Иран резко сократить добычу.

Однако в долгосрочной перспективе эти ограничения оказались далеко не смертельным приговором, и добыча нефти в стране в последующие годы возросла.

При этом иранские чиновники признают, что их постоянные усилия по поддержке добычи нефти могут оказаться эффективными только в течение определенного периода. Для них вопрос лишь в том, смогут ли они выдержать дольше США, на фоне экономических последствий.

5 дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось около трех дней до того момента, как нефтяная инфраструктура страны разразится. В частности, из-за переполнения нефтехранилищ.

