Иран нагло требует у США отложить переговоры насчет ядерной программы

В предложении Тегерана говорилось об открытии Ормузского пролива и прекращении блокады в обмен на отложение переговоров по ядерной программе.
Главные тезисы
- Иран предлагает отложить переговоры о ядерной программе с США в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение боевых действий.
- Тегеран хочет завершения военных действий со стороны США и Израиля в обмен на отмену блокады иранских портов.
Иран хочет отложить переговоры с США по поводу своей ядерной программы
По словам высокопоставленного иранского чиновника, такое предложение предусматривает завершение боевых действий при условии гарантий, что США и Израиль больше не будут наносить удары по Ирану.
Согласно плану, Тегеран откроет Ормузский пролив для судоходства, тогда как США отменят блокаду иранских портов.
После этого стороны вернутся к переговорам по ограничениям иранской ядерной программы в обмен на ослабление санкций.
Он добавил, что Тегеран считает свое последнее предложение отложить ядерные переговоры на более поздний этап значительным сдвигом, направленным на содействие достижению соглашения.
Напомним, на днях Тегеран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, в котором главный упор сделан на прекращении боевых действий и достижении мира.
Президент США Дональд Трамп заявил Конгрессу, что война с Ираном завершена, хотя ранее уже делал подобные заявления.
Он также подверг критике последнее предложение Тегерана и выразил сомнение, что сторонам удастся быстро достичь соглашения.
