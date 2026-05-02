Иран нагло требует у США отложить переговоры насчет ядерной программы

В предложении Тегерана говорилось об открытии Ормузского пролива и прекращении блокады в обмен на отложение переговоров по ядерной программе.

Иран хочет отложить переговоры с США по поводу своей ядерной программы

По словам высокопоставленного иранского чиновника, такое предложение предусматривает завершение боевых действий при условии гарантий, что США и Израиль больше не будут наносить удары по Ирану.

Согласно плану, Тегеран откроет Ормузский пролив для судоходства, тогда как США отменят блокаду иранских портов.

После этого стороны вернутся к переговорам по ограничениям иранской ядерной программы в обмен на ослабление санкций.

В рамках этой схемы переговоры по более сложному ядерному вопросу были перенесены на заключительный этап, чтобы создать более благоприятную атмосферу, отметил собеседник издания.

Он добавил, что Тегеран считает свое последнее предложение отложить ядерные переговоры на более поздний этап значительным сдвигом, направленным на содействие достижению соглашения.

Напомним, на днях Тегеран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, в котором главный упор сделан на прекращении боевых действий и достижении мира.

Президент США Дональд Трамп заявил Конгрессу, что война с Ираном завершена, хотя ранее уже делал подобные заявления.