Іран нахабно вимагає у США відкласти переговори щодо ядерної програми

У пропозиції Тегерана йшлося про відкриття Ормузької протоки та припинення блокади в обмін на відкладення переговорів щодо ядерної програми.

Іран хоче відкласти перемовини зі США щодо своєї ядерної програми

За словами високопоставленого іранського чиновника, така пропозиція передбачає завершення бойових дій за умови гарантій, що США та Ізраїль більше не завдаватимуть ударів по Ірану.

Згідно з планом, Тегеран відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, тоді як США скасують блокаду іранських портів.

Після цього сторони повернуться до переговорів щодо обмежень іранської ядерної програми в обмін на послаблення санкцій.

У рамках цієї схеми переговори щодо більш складного ядерного питання були перенесені на заключний етап, щоб створити більш сприятливу атмосферу, — зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що Тегеран вважає свою останню пропозицію відкласти ядерні переговори на пізніший етап значним зрушенням, спрямованим на сприяння досягненню угоди.

Нагадаємо, днями Тегеран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі США, в якому головний акцент зроблено на припиненні бойових дій і досягненні миру.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив Конгресу, що війна з Іраном завершена, хоча раніше вже робив подібні заяви.