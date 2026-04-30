США планують використати гіперзвукову ракету Dark Eagle у війні проти Ірану

Центральне командування США звернулося з проханням направити до Близького Сходу гіперзвукову ракету Dark Eagle для можливого застосування проти Ірану. Якщо запит буде схвалено — це стане першим бойовим розгортанням американської гіперзвукової зброї в історії.

США вперше використають гіперзвукову ракету Dark Eagle проти Ірану

Іран перемістив свої пускові установки балістичних ракет углиб країни — за межі досяжності ракети Precision Strike Missile, яка вражає цілі на відстані понад 480 км. Dark Eagle має значно більшу дальність — понад 2 775 км, хоча точні характеристики засекречені.

Ракета розроблена компанією Lockheed Martin, летить зі швидкістю понад п'ять разів вище швидкості звуку і здатна маневрувати, щоб уникнути перехоплення.

Вартість однієї ракети — близько 15 млн доларів, а всього їх не більше восьми. Вартість однієї батареї оцінюється у 2,7 млрд доларів.

Розгортання Dark Eagle матиме і стратегічний вимір — це стане сигналом для Росії та Китаю, які давно мають власні гіперзвукові системи, що США нарешті здатні відповісти на цей виклик. Ракета спочатку розроблялася саме для протистояння з цими країнами.

Між США та Іраном діє перемир'я з 9 квітня, однак запит свідчить: Вашингтон готується до нових ударів, якщо Трамп ухвалить таке рішення. За оцінками аналітиків Bloomberg Economics, обидві сторони використали паузу для переозброєння, і можливі нові раунди боїв можуть бути більш руйнівними.

США вже витратили у цьому конфлікті близько 1 100 крилатих ракет JASSM-ER. Попри те що американські літаки діють в умовах місцевого панування у повітрі, десятки безпілотників MQ-9 і кілька пілотованих винищувачів були збиті — що свідчить про збереження іранської ППО в окремих районах.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір посилювати тиск на Тегеран. 29 квітня він заявив, що морська блокада триватиме, доки Іран не погодиться на нову ядерну угоду. Вашингтон вимагає повної зупинки програми збагачення урану, тоді як Тегеран називає це своїм "суверенним правом".