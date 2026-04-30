США планують використати гіперзвукову ракету Dark Eagle у війні проти Ірану

Центральне командування США звернулося з проханням направити до Близького Сходу гіперзвукову ракету Dark Eagle для можливого застосування проти Ірану. Якщо запит буде схвалено — це стане першим бойовим розгортанням американської гіперзвукової зброї в історії.
Головні тези:
- Dark Eagle - перша гіперзвукова ракета для США, яка розгортається у війні з Іраном, висилає сигнал суперникам про здатність США відповідати на гіперзвукову загрозу.
- Ця ракета має більшу дальність порівняно з попередніми та може маневрувати, уникнути перехоплення та точно вражати цілі.
Іран перемістив свої пускові установки балістичних ракет углиб країни — за межі досяжності ракети Precision Strike Missile, яка вражає цілі на відстані понад 480 км. Dark Eagle має значно більшу дальність — понад 2 775 км, хоча точні характеристики засекречені.
Ракета розроблена компанією Lockheed Martin, летить зі швидкістю понад п'ять разів вище швидкості звуку і здатна маневрувати, щоб уникнути перехоплення.
Вартість однієї ракети — близько 15 млн доларів, а всього їх не більше восьми. Вартість однієї батареї оцінюється у 2,7 млрд доларів.
Між США та Іраном діє перемир'я з 9 квітня, однак запит свідчить: Вашингтон готується до нових ударів, якщо Трамп ухвалить таке рішення. За оцінками аналітиків Bloomberg Economics, обидві сторони використали паузу для переозброєння, і можливі нові раунди боїв можуть бути більш руйнівними.
США вже витратили у цьому конфлікті близько 1 100 крилатих ракет JASSM-ER. Попри те що американські літаки діють в умовах місцевого панування у повітрі, десятки безпілотників MQ-9 і кілька пілотованих винищувачів були збиті — що свідчить про збереження іранської ППО в окремих районах.
Президент США Дональд Трамп підтвердив намір посилювати тиск на Тегеран. 29 квітня він заявив, що морська блокада триватиме, доки Іран не погодиться на нову ядерну угоду. Вашингтон вимагає повної зупинки програми збагачення урану, тоді як Тегеран називає це своїм "суверенним правом".
Іранська сторона пропонує відкрити протоку в обмін на доступ до своїх портів. За словами держсекретаря Марко Рубіо, ця пропозиція непогана, однак Іран хоче відкласти вирішення ядерного питання "на потім", що не влаштовує Штати.
