США планируют использовать гиперзвуковую ракету Dark Eagle в войне против Ирана

Центральное командование США обратилось с просьбой направить на Ближний Восток гиперзвуковую ракету Dark Eagle для возможного применения против Ирана. Если запрос будет одобрен, это станет первым боевым развертыванием американского гиперзвукового оружия в истории.

США впервые используют гиперзвуковую ракету Dark Eagle против Ирана

Иран переместил свои пусковые установки баллистических ракет в глубь страны — за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile, поражающей цели на расстоянии более 480 км. Dark Eagle имеет гораздо большую дальность — более 2 775 км, хотя точные характеристики засекречены.

Ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, летит со скоростью более пяти раз выше скорости звука и способна маневрировать во избежание перехвата.

Стоимость одной ракеты — около 15 млн долларов, а всего их не больше восьми. Стоимость одной батареи оценивается в 2,7 млрд. долларов.

Развертывание Dark Eagle будет иметь и стратегическое измерение — это станет сигналом для России и Китая, давно имеющих собственные гиперзвуковые системы, которые США наконец-то способны ответить на этот вызов. Ракета поначалу разрабатывалась именно для противостояния с этими странами.

Между США и Ираном действует перемирие с 9 апреля, однако запрос свидетельствует: Вашингтон готовится к новым ударам, если Трамп примет такое решение. По оценкам аналитиков Bloomberg Economics, обе стороны использовали паузу для перевооружения и возможные новые раунды боев могут быть более разрушительными.

США уже потратили в этом конфликте около 1100 крылатых ракет JASSM-ER. Несмотря на то, что американские самолеты действуют в условиях местного господства в воздухе, десятки беспилотников MQ-9 и несколько пилотируемых истребителей были сбиты, что свидетельствует о сохранении иранской ПВО в отдельных районах.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение усиливать давление на Тегеран. 29 апреля он заявил, что морская блокада будет продолжаться до тех пор, пока Иран не согласится на новое ядерное соглашение. Вашингтон требует полной остановки программы обогащения урана, тогда как Тегеран называет это своим "суверенным правом".