США потратили около 25 млрд долл на войну против Ирана

США уже потратили около 25 миллиардов долларов на военные действия против Ирана. Об этом сообщил главный финансовый директор Министерства обороны США Джулс Герст во время слушаний в Палате представителей.
Главные тезисы
- Согласно официальным данным, США потратили около 25 миллиардов долларов на военные операции против Ирана, включая закупку боеприпасов и обслуживание техники.
- Аналитический ресурс Iran War Cost Tracker оценивает общую стоимость военного конфликта выше - более чем в 65 миллиардов долларов, включая расходы на содержание военного персонала и логистику.
Герст вместе с министром обороны США Питом Хегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном выступили перед Комитетом по вооруженным силам по финансированию Пентагона на следующий год.
Также средства были направлены на эксплуатацию техники, обслуживания войск и замену вооружения, использованного в ходе операции на Ближнем Востоке.
Эта сумма стала первой официальной оценкой стоимости конфликта, начавшегося в конце февраля. В Пентагоне отмечают, что окончательные расходы могут быть значительно выше — после полной оценки ведомство планирует обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании.
В то же время аналитический ресурс Iran War Cost Tracker, который ведет собственный подсчет расходов США на военные действия в Иране, считает, что война уже обошлась США более чем в 65 млрд долларов.
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-