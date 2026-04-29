США витратили близько 25 млрд дол на війну проти Ірану

США вже витратили близько 25 мільярдів доларів на військові дії проти Ірану. Про це повідомив головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст під час слухань у Палаті представників.
Головні тези:
- США витратили близько 25 мільярдів доларів на війну проти Ірану, які були спрямовані на боєприпаси, експлуатацію техніки та інше.
- Офіційна оцінка вартості конфлікту показала суму у 25 млрд доларів, аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker говорить про понад 65 млрд доларів.
Герст разом із міністром оборони США Пітом Хегсетом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном виступили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.
Також кошти спрямовувалися на експлуатацію техніки, обслуговування військ і заміну озброєння, використаного в ході операції на Близькому Сході.
Ця сума стала першою офіційною оцінкою вартості конфлікту, який розпочався наприкінці лютого. У Пентагоні зазначають, що остаточні витрати можуть бути значно вищими — після повної оцінки відомство планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування.
Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який веде власний підрахунок витрат США на військові дії в Ірані, вважає, що війна вже обійшлася США у понад 65 млрд доларів.
