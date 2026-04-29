Пакет допомоги Україні на суму 400 млн дол "застряг" у Пентагоні — сенатор Макконнелл

Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл звинуватив посадовців Міністерства оборони США у блокуванні постачань Україні озброєння, затвердженого Конгресом ще минулого року.

Сенатор США звинуватив Пентагон у затримуванні виділеної Конгресом допомоги для України

Йдеться про пакет на суму 400 млн дол на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній.

Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.

Макконнелл заявив, що ці кошти зараз "застрягли" у Міністерстві оборони. За його словами, члени комітету Сенату з питань асигнувань звернулися за поясненнями до аналітичного відділу Пентагону, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі. Законодавцям відмовили у відповіді.

За словами сенатора, минулого року саме Колбі стояв за рішенням призупинити постачання зброї Україні.

Колбі також визначив, що допомога Україні та союзникам по НАТО в країнах Балтії у сфері безпеки була "марнотратною", і виключив ці давні зусилля із бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік.