Пакет допомоги Україні на суму 400 млн дол "застряг" у Пентагоні — сенатор Макконнелл

Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл звинуватив посадовців Міністерства оборони США у блокуванні постачань Україні озброєння, затвердженого Конгресом ще минулого року.
Головні тези:
- Пентагон затримує пакет допомоги для України на суму 400 млн доларів, схвалений Конгресом ще в минулому році.
- Сенатор Макконнелл вказав, що кошти, виділені для Ініціативи сприяння безпеці України, застрягли у Міністерстві оборони США.
Сенатор США звинуватив Пентагон у затримуванні виділеної Конгресом допомоги для України
Йдеться про пакет на суму 400 млн дол на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній.
Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.
Макконнелл заявив, що ці кошти зараз "застрягли" у Міністерстві оборони. За його словами, члени комітету Сенату з питань асигнувань звернулися за поясненнями до аналітичного відділу Пентагону, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі. Законодавцям відмовили у відповіді.
Колбі також визначив, що допомога Україні та союзникам по НАТО в країнах Балтії у сфері безпеки була "марнотратною", і виключив ці давні зусилля із бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік.
Республіканська більшість в обох палатах Конгресу була не згодна з цим рішенням, тому повернула пункт про кошти для України у законопроєкт.
