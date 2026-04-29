Пакет помощи Украине на сумму 400 млн долл "застрял" в Пентагоне — сенатор Макконнелл

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил чиновников Министерства обороны США в блокировании поставок Украине вооружения, утвержденного Конгрессом еще в прошлом году.

Сенатор США обвинил Пентагон в задержке выделенной Конгрессом помощи для Украины

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долл. на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний.

Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.

Макконнелл заявил, что эти средства сейчас "застряли" в Министерстве обороны. По его словам, члены комитета Сената по ассигнованиям обратились за разъяснениями в аналитический отдел Пентагона, который возглавляет заместитель министра Элбридж Колби. Законодателям отказали в ответе.

По словам сенатора, в прошлом году именно Колби стоял за решением приостановить поставки оружия Украине.

Колби также определил, что помощь Украине и союзникам по НАТО в странах Балтии в сфере безопасности была "расточительной", и исключил эти давние усилия по бюджетному запросу на 2026 финансовый год.