Пакет помощи Украине на сумму 400 млн долл "застрял" в Пентагоне — сенатор Макконнелл

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил чиновников Министерства обороны США в блокировании поставок Украине вооружения, утвержденного Конгрессом еще в прошлом году.
Главные тезисы
- Сенатор Митч Макконнелл обвинил Министерство обороны США в блокировании поставок вооружения для Украины на сумму 400 млн долл.
- Пакет помощи, одобренный Конгрессом в прошлом году, задерживается в Пентагоне, что вызвало критику со стороны сенатора.
Речь идет о пакете на сумму 400 млн долл. на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний.
Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.
Макконнелл заявил, что эти средства сейчас "застряли" в Министерстве обороны. По его словам, члены комитета Сената по ассигнованиям обратились за разъяснениями в аналитический отдел Пентагона, который возглавляет заместитель министра Элбридж Колби. Законодателям отказали в ответе.
Колби также определил, что помощь Украине и союзникам по НАТО в странах Балтии в сфере безопасности была "расточительной", и исключил эти давние усилия по бюджетному запросу на 2026 финансовый год.
Республиканское большинство в обеих палатах Конгресса было не согласно с этим решением, поэтому вернуло пункт о средствах для Украины в законопроект.
Больше по теме
